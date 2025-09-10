Kerala Weather: ചക്രവാതചുഴി, സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ; ഈ ജില്ലകളില്‍ മുന്നറിയിപ്പ്

Thiruvananthapuram|
Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ സജീവം. മാന്നാര് കടലിടുക്കിനു മുകളില്
ചക്രവാതചുഴി. തെക്കന് ഒഡീഷയ്ക്കും വടക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തിനും മുകളിലായി ഉയര്ന്ന ലെവലില്
ചക്രവാതചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തില് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
ഇന്നും നാളെയും ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും, മണിക്കൂറില് 30 മുതല് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ള യെല്ലോ അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേരള-കര്ണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനത്തിനു തടസമില്ല. മധ്യ പടിഞ്ഞാറന് അറബിക്കടല്, തെക്കു പടിഞ്ഞാറന് അറബിക്കടല് എന്നിവിടങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 45 മുതല് 55 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 65 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത.