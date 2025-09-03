Thiruvananthapuram|
രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 3 സെപ്റ്റംബര് 2025 (08:26 IST)
Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് വരുംദിവസങ്ങളില് മഴയ്ക്കു സാധ്യത. വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളില് രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമര്ദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താല് കേരളത്തില് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളില് ചെറിയ തോതില് മഴ ലഭിക്കും.
ന്യൂനമര്ദ്ദം ഒഡിഷ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ള യെല്ലോ അലര്ട്ട്. ഉത്രാട ദിനമായ നാലിനു തൃശൂര്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. സെപ്റ്റംബര് അഞ്ച് തിരുവോണ ദിനത്തിലും മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. വടക്കന് ജില്ലകളിലും മധ്യ കേരളത്തിലും ആയിരിക്കും മഴ കൂടുതല് ലഭിക്കുക.
ഈ മാസത്തെ ആദ്യ ന്യൂനമര്ദ്ദമാണ് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് രൂപപ്പെട്ടത്. അതേസമയം ഓഗസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് സെപ്റ്റംബറില് മഴയുടെ തോത് കുറയാനാണ് സാധ്യത.