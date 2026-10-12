അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില് സമഗ്രമായ മലബാര് ദേവസ്വം ബില് അവതരിപ്പിക്കാന് കേരളം ഒരുങ്ങുന്നു
തിരുവനന്തപുരം: മലബാര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണസംവിധാനം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി സമഗ്രമായ മലബാര് ദേവസ്വം ബില് അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന് തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു. 'മദ്രാസ് ഹിന്ദു റിലീജിയസ് എന്ഡോവ്മെന്റ്സ് (ഭേദഗതി) ബില്, 2026' സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി വിടുന്നതിനായി നിയമസഭയില് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവെ ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ അധികാരം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിമാരുടെ നിയന്ത്രണം കുറയ്ക്കാനും നിര്ദ്ദിഷ്ട നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി ദേവസ്വം മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നിലവില് 1,403 ക്ഷേത്രങ്ങള് മലബാര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് കീഴിലുണ്ടെന്നും അവയില് 115 എണ്ണത്തില് നിന്ന് മാത്രമാണ് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതെന്നും ബാക്കിയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായും സര്ക്കാര് ധനസഹായത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം നല്കാന് സര്ക്കാര് ദേവസ്വം ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം തള്ളിക്കളഞ്ഞ മുരളീധരന് ക്ഷേത്രങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുകയാണെന്നും അവയുടെ ഫണ്ടില് നിന്ന് പണം എടുക്കുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
എങ്കിലും പഴയ നിയമപ്രകാരം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് മൂലം സര്ക്കാരിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് മലബാര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിനെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.