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  4. Kerala Assembly Storm: LDF Walkout Over Low Alcohol Tax Row and Budget Policies
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (12:42 IST)

സഭയില്‍ മദ്യത്തിന്റെ പേരില്‍ അടി, ബക്കാര്‍ഡിക്ക് വേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ അഴിമതി നടത്തി, നിയമസഭ ബഹിഷ്‌കരിച്ച് എല്‍ഡിഎഫ്

കേരള നിയമസഭയിൽ പുതുക്കിയ ബജറ്റിലെ മദ്യനയത്തെച്ചൊല്ലി കടുത്ത വാക്പോര്. നികുതിയിളവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൽഡിഎഫ് സഭ ബഹിഷ്‌കരിച്ചു.

LDF Walkout Kerala Alcohol Policy
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (12:42 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (12:36 IST)
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പുതിയ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റശേഷം കേരള നിയമസഭയില്‍ വീണ്ടും ചൂടേറിയ രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങള്‍. വിഡി സതീശന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അവതരിപ്പിച്ച പുതുക്കിയ ബജറ്റിലെ 'വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിനുള്ള നികുതിയിളവ്' സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനമാണ് സഭയെ ഇന്ന് പൂര്‍ണ്ണമായും പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കിയത്. മദ്യനയത്തിലെ ഈ നയവ്യതിയാനത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷമായ എല്‍ഡിഎഫ് അംഗങ്ങള്‍ സഭയില്‍ നിന്ന് വാക്കൗട്ട് നടത്തുകയും സഭാ നടപടികള്‍ ബഹിഷ്‌കരിക്കുകയും ചെയ്തു.
 
0.5% മുതല്‍ 20% വരെ മാത്രം ആല്‍ക്കഹോള്‍ അടങ്ങിയ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യങ്ങളുടെ നികുതി കുത്തനെ വെട്ടിക്കുറച്ചിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം  റൂള്‍ 50 പ്രകാരം  അടിയന്തിര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നല്‍കുകയും സ്പീക്കര്‍ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് സഭയിലെ വാക്കൗട്ടിലേക്ക് കലാശിച്ചത്. സര്‍ക്കാരിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തി എല്‍ഡിഎഫ് സഭ ബഹിഷ്‌കരിച്ചു. മദ്യലോബികളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ശ്രമമെന്നും മദ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവര്‍ ബജറ്റില്‍ നികുതി കുറച്ചത് ജനവഞ്ചനയാണെന്ന് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് വി.എം. സുധീരനും വിമര്‍ശിച്ചു.ALSO READ: മദ്യനികുതിയിലെ ഇളവ് ബക്കാർഡിക്ക് വേണ്ടി, നടന്നത് വൻ അഴിമതിയെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
 
 കാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വൈന്‍ നിര്‍മ്മാണത്തെ മാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മുന്‍ നയത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തി, സ്പിരിറ്റ് അടങ്ങിയ വീര്യം കുറഞ്ഞ പാനീയങ്ങള്‍ക്കും നികുതിയിളവ് നല്‍കാന്‍ പുതിയ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതാണ് വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയത്. ഇത് പുതിയൊരു മദ്യസംസ്‌കാരത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്ന ആശങ്ക സാമൂഹിക സംഘടനകള്‍ ഇതിനകം പങ്കുവെച്ചുകഴിഞ്ഞു. ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍  റവന്യൂ വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാനുമുള്ളതാണെന്നുമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം. എന്നാല്‍ സാമുദായിക സംഘടനകളില്‍ നിന്നും കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ നിന്നും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ വന്നതോടെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിരോധത്തിലായിട്ടുണ്ട്.
 
ബജറ്റിന്മേലുള്ള പൊതുചര്‍ച്ച അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളില്‍ സഭയില്‍ തുടരും. മദ്യനയ വിവാദത്തിനൊപ്പം, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോജി എം. ജോണിന്റെ ഇടപെടലിനെത്തുടര്‍ന്ന് 'കീം' (KEAM 2026) പ്ലസ് ടു മാര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഇന്ന് രാത്രി 11:59 വരെ നീട്ടിയതും, ജൂണ്‍ 26-ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമാകും. ALSO READ: Breaking News: മദ്യകമ്പനിയായ ബക്കാർഡിക്കായി ദ്രുതവേഗ നടപടി; മുഖ്യമന്ത്രി വിവാദത്തിൽ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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