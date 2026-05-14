ഇടഞ്ഞ് കെ.സി.വേണുഗോപാൽ; തുണയായത് സതീശന്റെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ബന്ധം

WEBDUNIA|
Last Modified വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026 (15:34 IST)
വി.ഡി.സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത എഐസിസി തീരുമാനത്തിൽ കെ.സി.വേണുഗോപാലിനു കടുത്ത അതൃപ്തി. ദേശീയ നേതൃത്വം തന്നെ മനസിലാക്കിയില്ലെന്നും അർഹിച്ച പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്നുമാണ് വേണുഗോപാലിന്റെ വിഷമം. ഇക്കാര്യം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നേരിട്ടു അറിയിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കാനും കെ.സി. തയ്യാറായില്ല. സംഘടന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് തുടരുമോ എന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ടർ കെ.സിയോടു ചോദിച്ചു. 'അതു കൂടി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം' എന്നായിരുന്നു കെ.സി നൽകിയ മറുപടി.
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നിവരുടെ സ്വാധീനമാണ് സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതിൽ നിർണായകമായത്.