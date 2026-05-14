വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

സൂചനകൾ കെ സിക്കെതിരോ?, ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കെസിയില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനം ഉടൻ

Kerala CM, Congress, Kerala Politics, V D Satheesan, K C Venugopal
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026 (11:15 IST)
കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം ഇന്ന് വൈകീട്ടോടെയുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ദീപാ ദാസ് മുന്‍ഷി ഉള്‍പ്പടെയുള്ള നേതാക്കള്‍ എത്താനുള്ള ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനം എത്താന്‍ വൈകുന്നതിനാലാണ് തീരുമാനം അറിയിക്കാന്‍ വൈകുന്നത്. നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗത്തില്‍ നേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുടന്‍ തന്നെ ഗവര്‍ണറെ കണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദം കോണ്‍ഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.


നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി വിഡി സതീശന്‍ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയില്‍ വെച്ച് കെസി വേണുഗോപാലുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് വരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് സംഘത്തിനൊപ്പം വേണുഗോപാല്‍ എത്തില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇതോടെ ഫലം വേണുഗോപാലിനെതിരാണെന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :