11 ദിവസത്തെ ചർച്ച, സമയമെടുത്തത് കെസിയെ അനുനയിപ്പിക്കാനോ?, അവസാന നിമിഷം വരെ സതീശനൊപ്പം നിന്ന് ലീഗ്

മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനത്തില് അവസാന നിമിഷവും മുസ്ലീം ലീഗിനോട് കോണ്ഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെ അഭിപ്രായം തേടിയെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. ലീഗ് തീരുമാനത്തില് മാറ്റമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഖാര്ഗെ ഉയര്ത്തിയത്. കോണ്ഗ്രസിലെ എംഎല്എമാരുടെ പൂര്ണപിന്തുണ കെ സി വേണുഗോപാലിന് ലഭിച്ചെങ്കിലും ജനങ്ങള്ക്കിടയിലെ സ്വീകാര്യതയും ലീഗിന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയുമാണ് സതീശന് വലിയ തുണയായി മാറിയത്.
സംഘടന പ്രവര്ത്തനത്തില് കെസി മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയതെങ്കിലും അണികള്ക്കിടയില് കോണ്ഗ്രസിനെ ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാമ്പയിന് നടത്തിയ വി ഡി സതീശനായുള്ള വികാരമായിരുന്നു ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ആദ്യഘട്ട ചര്ച്ചകളില് കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ പേര് ഉയര്ന്നുവന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ജനങ്ങള് പലയിടങ്ങളിലും തെരുവിലിറങ്ങി. വയനാട്ടില് അമേഠി ആവര്ത്തിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നല്കാനും കെ സി ഇടക്കാല തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മത്സരിച്ചാല് തോല്പ്പിക്കുമെന്ന് തുറന്ന് പറയാനും അണികള് മടി കാണിച്ചില്ല.
കേരളത്തിലെ അണികളുടെ വികാരം പ്രകടമായിരുന്നിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പദവി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തില് കെ സി വേണുഗോപാല് ഉറച്ചുനിന്നതോടെയാണ് ചര്ച്ചകള് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടത്. എംഎല്എമാരുടെ പിന്തുണ തനിക്കാണെന്നും സതീശന് നടത്തുന്നത് പി ആര് പ്രകടനമാണെന്നും ഹൈക്കമാന്ഡിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ ഫലം കണ്ടില്ല. സതീശനൊപ്പമാണെന്ന് ലീഗ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം നീളുന്നതില് ജനങ്ങള്ക്കിടയില് അതൃപ്തി ഉയരുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രഖ്യാപന നടപടികള് കോണ്ഗ്രസ് വേഗത്തിലാക്കിയത്.
അതേസമയം പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ തലസ്ഥാനമടക്കമുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് ആഹ്ളാദത്തിലാണ്. മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണ ചര്ച്ചകള് ഉടന് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. മുസ്ലീം ലീഗിന് നിര്ണായക വകുപ്പുകള് മന്ത്രിസഭയില് ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.