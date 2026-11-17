ചാനൽ വിട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അപമാനിച്ച് നാല് ചാനലുകളിൽ പണിയെടുത്ത ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ
Sreekandan Nair
ട്വന്റിഫോർ വാർത്താ ചാനൽ വിട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അപമാനിച്ച് ചാനൽ എംഡി ആർ.ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ. സാമ്പത്തികമായി കൂടുതൽ മെച്ചം കണ്ടാണ് എല്ലാവരും 24 വിട്ടതെന്ന് ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ പറഞ്ഞു.
ട്വന്റിഫോർ വിട്ട 99 ശതമാനത്തിലേറെ ജീവനക്കാരും അക്കരെ പച്ച കണ്ട് ചാടിയതാണെന്നാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ പറയുന്നത്. 'ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന 99.99 ശതമാനം ആളുകളും അക്കരെ പച്ച കണ്ട്, കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടാൻ പോകുന്നവരാണ്. അവതാരകരുടെ സ്വർഗമാണ് ട്വന്റിഫോർ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ അവരെല്ലാം കാറ്റ് പോയ ബലൂൺ പോലെയാകും,' ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ മാധ്യമജീവിതത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ദൂരദർശനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നീട് ഏഷ്യാനെറ്റ്, മഴവിൽ മനോരമ എന്നീ ചാനലുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അവതാരകനായ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ. ഇതും അപ്പോൾ അക്കരപച്ച കണ്ട് ചാടിയതാണോ എന്നാണ് ചോദ്യമുയർന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെയും ട്വന്റിഫോർ വിട്ട തൊഴിലാളികളെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിൽ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റിപ്പോർട്ടർ, ന്യൂസ് മലയാളം, ബിഗ് ടിവി എന്നിവയുടെ വരവിന് പിന്നാലെ ട്വന്റിഫോറിന്റെ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത വലിയ തോതിൽ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. മാത്രമല്ല നിരവധി ജീവനക്കാർ ട്വന്റിഫോർ വിടുകയും ചെയ്തു. Also Read: 'നാൽപ്പതുകാരനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ലോകകപ്പ് കളിക്കാനാകും?'; രോഹിത്തിനെ പുറത്താക്കാൻ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി