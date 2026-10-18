നവംബര് ഒന്നിലെ മഹാറാലി, കോണ്ഗ്രസിന് രാംലീലാ മൈതാനിയില് പ്രതിഷേധിക്കാം, ഡല്ഹി പോലീസിന്റെ അനുമതി
എസ്ഐആര് പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെയും മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും ഇന്ത്യ സഖ്യം നടത്താനിരിക്കുന്ന നവംബര് ഒന്നിലെ പ്രതിഷേധം രാം ലീല മൈതാനിയില് നടത്താന് അനുമതി. ഡല്ഹി പോലീസാണ് പ്രതിഷേധം നടത്താനായി രാംലീലാ മൈതാനം അനുവദിച്ചത്. ജന്തര് മന്തറിന് പകരം കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച സമരകേന്ദ്രങ്ങളില് രാംലീലാ മൈതാനവും ഉള്പ്പെടുന്നു.
അന്നേദിവസം മൈതാനത്ത് മറ്റ് പരിപാടികള് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കോണ്ഗ്രസ് അനുമതിക്കായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്. ഒക്ടോബര് 25 മുതല് നവംബര് 3 വരെ രാം ലീലാ മൈതാനം ലഭ്യമാണെന്ന് എംസിസി അറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള് കൂടി വിലയിരുത്തിയാണ് ഡല്ഹി പോലീസ് എന്ഒസി അനുവദിച്ചത്.