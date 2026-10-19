കോൺഗ്രസിന് ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് നൽകിയ കമ്പനിയുടെ മരുന്ന് എസ്.എം.എ രോഗികളായ കുട്ടികളിൽ പരീക്ഷണത്തിന്?
യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം. എസ്.എം.എ രോഗബാധിതരായ കുട്ടികളിൽ മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തിനു ശ്രമമെന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അടക്കം ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
റിസ് ഡിപ്ലാം
മികച്ച ഗുണനിലവാരം ഉള്ള റിസ് ഡിപ്ലാം എന്ന മരുന്നാണ് എസ്.എം.എ രോഗികളായ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത്. കുട്ടികളിൽ ഈ മരുന്ന് മികച്ച പുരോഗതിയും കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എസ്.എം.എ രോഗികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇതേ മരുന്ന് ചോദിച്ചെത്തിയെങ്കിലും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഇല്ല.
പകരം നിലവാരം കുറഞ്ഞ മരുന്നോ?
നാറ്റ്കോ ഫാർമയുടെ ജനറിക് മരുന്നാണ് ഇപ്പോൾ പകരം നൽകുന്നത്. ബയോ ഇക്വലൻസ് പഠനം പോലും നടത്താത്ത മരുന്നാണിത്. ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്താതെ കുട്ടികൾക്ക് നാറ്റ്കോ ഫാർമയുടെ മരുന്ന് നൽകുന്നത് വലിയ ആശങ്കയായിട്ടുണ്ട്.
ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് നൽകിയ കമ്പനി
റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് നാറ്റ്കോ ഫാർമ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് നൽകിയ കമ്പനിയാണ്. 12.5 കോടിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഇവർ കോൺഗ്രസിന് നൽകിയത്. Also Read: ബിക്കിനി പോലുള്ള ഡ്രസുകൾ ഇടില്ലെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു, എന്നെ ആ ഡ്രസ്സിൽ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മ കരഞ്ഞു : ഗായത്രി സുരേഷ്