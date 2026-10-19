വിത്തച്ഛനോട് അനാദരവ്; വർഗീയ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ഷാജൻ സ്കറിയയ്ക്ക് മുന്തിയ പരിഗണന
Shajan Skaria and VD Satheesan
അന്തരിച്ച പത്മശ്രീ ജേതാവും കേരളത്തിന്റെ വിത്തച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പത്മശ്രീ ചെറുവയൽ രാമനോട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനാദരവ് കാണിച്ചെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാകുകയാണ്. അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ നേരിട്ട് എത്താത്തതാണ് വിമർശനത്തിനു കാരണം. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തിയ ഏക മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ് മാത്രമാണ്.
അതേസമയം വ്യാജ വാർത്തകളിലൂടെയും വർഗീയ പ്രചരണങ്ങളിലൂടെയും കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ മറുനാടൻ മലയാളി ഉടമ ഷാജൻ സ്കറിയയുടെ വീട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഓടിയെത്തുകയും ചെയ്തു. ഷാജൻ സ്കറിയയുടെ പിതാവ് സ്കറിയയ്ക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ നേരിട്ടെത്തിയത്. മന്ത്രിമാരായ സി.പി.ജോൺ, സണ്ണി ജോസഫ്, പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ്, എം.ലിജു എന്നിവരും ഷാജൻ സ്കറിയയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം ചെറുവയൽ രാമന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തിയതുമില്ല.
ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ വാർത്ത നൽകിയതിന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഷാജൻ സ്കറിയ. മാത്രമല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നിരന്തരം അപകീർത്തികരമായ വാർത്ത നൽകുന്നതിലും മുൻപിലാണ്. എന്നിട്ടും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഷാജൻ സ്കറിയയ്ക്ക് ഇത്രയും പരിഗണന നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസുകാർ പോലും ചോദിക്കുന്നത്. Also Read: 'ഷറഫേ, ഫ്രീയാകുമ്പോൾ വിളിക്ക്, കല്യാണം വിളിക്കാനല്ല'; തന്റെ ഫോൺ ഷറഫുദ്ദീൻ എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒമർ ലുലു