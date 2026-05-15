സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ ചോദിക്കാൻ കെ.സി.വേണുഗോപാൽ

WEBDUNIA|
Last Modified വെള്ളി, 15 മെയ് 2026 (09:21 IST)
മന്ത്രിസഭയിൽ സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പക്ഷം. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വിട്ടുനൽകിയതിനാൽ ഇനിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്നാണ് കെസി പക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വേണുഗോപാൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇൻഫർമേഷൻ & പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെസി പക്ഷം ചോദിക്കും. അതോടൊപ്പം ദേവസ്വം ബോർഡ് അടക്കമുള്ള ചില സുപ്രധാന വകുപ്പുകളും വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഐ&പിആർഡി വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ വി.ഡി.സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായെത്തുമ്പോൾ നേരത്തെ പിണറായി കൈകാര്യം ചെയ്ത പല വകുപ്പുകളും നഷ്ടമായേക്കും.
അതേസമയം മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിനായി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ക്ലെയിം വയ്ക്കാനാണ് സാധ്യത. കാബിനറ്റിൽ ചേരണമെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്ഥാനം വേണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല നിലപാടെടുക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ കാബിനറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ ചെന്നിത്തല അറിയിക്കും. ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ചെന്നിത്തല ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.