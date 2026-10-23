എസ്എംഎ മരുന്ന് പരീക്ഷണം സംബന്ധിച്ച വിവാദം: തെറ്റായ വിവരങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്
തിരുവനന്തപുരം: സ്പൈനല് മസ്കുലാര് അട്രോഫി (SMA) രോഗികള്ക്കുള്ള മരുന്ന് വിതരണത്തെ മരുന്ന് പരീക്ഷണമായി (drug trial) ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റായ വിവരങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കാന് ശ്രമം നടക്കുന്നതായി എസ്.എ.ടി (SAT) ആശുപത്രി ആരോപിച്ചു. സര്ക്കാര് മേഖലയില് കുട്ടികള്ക്കും ഗര്ഭിണികള്ക്കും മികച്ച ചികിത്സ നല്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ തകര്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. റിയാസ് പറഞ്ഞു.
വിലകൂടിയ വിദേശ മരുന്നിന് പകരം, ഇന്ത്യയില് നിര്മ്മിച്ച മരുന്ന് എസ്.എം.എ (SMA) രോഗികള്ക്ക് നല്കാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചത് സര്ക്കാര് നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാര്ശ പ്രകാരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുന് സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതി നിലവിലെ സര്ക്കാര് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് പൂര്ത്തിയാക്കിയതിലൂടെയാണ് മരുന്ന് വേഗത്തില് ലഭ്യമാക്കാന് സാധിച്ചത്. ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തിയായെന്ന് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് സുപ്രീം കോടതിയും ഡ്രഗ് കണ്ട്രോളര് ജനറല് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഈ മരുന്ന് വില്ക്കാന് അനുമതി നല്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങള് ഉന്നയിച്ച് രോഗികള്ക്കിടയില് ആശയക്കുഴപ്പവും ആശങ്കയും സൃഷ്ടിക്കരുതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. ഏകദേശം ഒരു വര്ഷത്തോളമായി ഈ മരുന്ന് വിപണിയില് ലഭ്യമാണ്. നിരവധി എസ്.എം.എ (SMA) രോഗികള് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുമുണ്ട്. സര്ക്കാര് ഈ മരുന്ന് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യാന് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വിവാദങ്ങള് ഉയര്ന്നതെന്ന് ഡോ. റിയാസ് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.