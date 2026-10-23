ഭരണമാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ അനുമതി വേണ്ട: നേഹ ബോറ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ
ജനാധിപത്യത്തില് ഭരണമാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്നതില് തെറ്റില്ലെന്ന് നേഹ ബോറ ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതിയില്. ദേശീയ പതാക ഉയര്ത്താന് പൗരന്മാര്ക്ക് അനുമതിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും നേഹ ബോറ വ്യക്തമാക്കി. ഡല്ഹിയിലെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പെഷ്യല് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്പാകെ സമാധാന ബോണ്ട് ഒപ്പിടാന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പോലീസ് നോട്ടീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നേഹ ബോറയുടെ ഹര്ജി.
വാദം കേള്ക്കുന്നതിനിടെ നേഹ ബോറ പങ്കെടുത്ത സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനം ഉള്പ്പടെയുള്ളവ ഡല്ഹി പോലീസ് തെളിവുകളായി ഹാജരാക്കി. സിജെപി നേതാക്കളും പ്രശാന്ത് ഭീഷണും പങ്കെടുത്ത യൊഗത്തില് ഭരണമാറ്റത്തിനുള്ള പോരാട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ യോഗത്തില് നേഹയും പങ്കാളിയായിരുന്നുവെന്ന് ഡല്ഹി പോലീസിനായി ഹാജരായ സോളിസിറ്റര് ജനറല് ചേതന് ശര്മ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ജനാധിപത്യത്തില് ഭരണമാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്നതില് തെറ്റില്ലെന്ന് നേഹ ബോറയ്ക്കായി ഹാജരായ സീനിയര് അഭിഭാഷകന് ഗോപാല് ശങ്കരനാരായണന് മറുപടി നല്കി. എന്നാല് ജനാധിപത്യത്തില് ഭരണമാറ്റം സംഭവിക്കേണ്ടത് വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ ഡല്ഹിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ആക്രമകാരികള് ഒത്തുകൂടിയല്ലെന്ന് സോളിസിറ്റര് ജനറല് വാദിച്ചു. രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം വാദം കേട്ട ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 6 മണിക്ക് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് വാദം പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് സുബ്രഹ്മണ്യം പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.
തനിക്ക് ലഭിച്ച നോട്ടീസില് അനുമതിയില്ലാതെ ദേശീയ പതാക ഉയര്ത്തി എന്നടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളുന്റെന്നും ദേശീയ പതാക ഉയര്ത്താന് അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന നിയമപരമായ അറിവ് പോലീസിന് വേണമെന്നും നേഹ ബോറയുടെ അഭിഭാഷകന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുവരെ നടപടികള് നിര്ത്തിവെയ്ക്കാന് കോടതി വാക്കാല് പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.