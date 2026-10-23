ഭാവിയില് വരുന്ന ഒരു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഇസ്രായേലിനോട് ശത്രുതാപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചേക്കാം: ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി
ഭാവിയില് വരുന്ന ഒരു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഇസ്രായേലിനോട് ശത്രുതാപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചേക്കാമെന്ന് ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ആഗോളതലത്തില് ഇസ്രായേലിന്റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യയെയും ലാറ്റിന് അമേരിക്കന് രാജ്യങ്ങളെയും പോലുള്ള മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി പുതിയ സഖ്യങ്ങള് രൂപീകരിക്കാന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
ഒക്ടോബര് 27-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേല് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒമ്പത് ദിവസം മുമ്പ് ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നെതന്യാഹു തന്റെ സുരക്ഷാ നയരേഖ വിശദീകരിച്ചത്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിന്റെ പുനര്തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ശ്രമത്തിന് പരസ്യമായി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്ക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരാമര്ശങ്ങള് ഉണ്ടായത്.
'രണ്ടു വര്ഷത്തിനുള്ളില്, ഇസ്രായേലിനോട് കടുത്ത ശത്രുത പുലര്ത്തുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റ്- അത് പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആകാം - അധികാരത്തില് വന്നേക്കാം' നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. 'അതിനെ നിങ്ങള് എങ്ങനെ നേരിടും? അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് നിങ്ങള് എങ്ങനെ പ്രവര്ത്തിക്കും? അതിലുപരിയായി, എന്ത് പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളാണ് ആവശ്യമായി വരിക?' അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
അമേരിക്കന് നയങ്ങളില് വരാനിടയുള്ള മാറ്റങ്ങള്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം ട്രംപിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കാലാവധിയുടെ ബാക്കിയുള്ള വര്ഷങ്ങള് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അമേരിക്കയില് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കൂടുതല് ശക്തമാക്കാന് ഇസ്രായേലിന് കഴിയണമെന്ന് നെതന്യാഹു ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 'ഒന്നാമതായി, നല്ല കാലത്തായാലും മോശം കാലത്തായാലും, ഈ രണ്ടു വര്ഷത്തിനുള്ളിലും അതിനു ശേഷമുള്ള രണ്ടു വര്ഷത്തിനുള്ളിലും അമേരിക്കന് രംഗത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാന് കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യണം,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.