അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഇടുക്കിയില് കെഎസ്ആര്ടിസി ബസില് പാറ വീണ് യാത്രക്കാരന് പരിക്ക്
- സ്പോര്ട്സ് കൗണ്സില് ആസ്ഥാനത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കിടെ എസി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു, രണ്ടുപേര്ക്ക് പരിക്ക്
- സ്വത്ത് തര്ക്കത്തെച്ചൊല്ലി ബിജെപി-സിപിഐഎം സംഘര്ഷം; മൂന്ന് പോലീസുകാര്ക്ക് പരിക്ക്
- Rishabh Pant: വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യ, ബാറ്റിങ് നിർത്തി കൂടാരം കയറി പന്ത്
- അബുദാബിയില് ഇറാന്റെ മിസൈല് ആക്രമണം: ഇന്ത്യക്കാരുള്പ്പെടെ 12 പേര്ക്ക് പരിക്ക്
കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സ്കൂള് മതില് ഇടിഞ്ഞുവീണു; സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്ക്
കാസര്കോട്: വടക്കന് കേരളത്തില് കനത്ത മഴയില് വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടായി. കാസര്കോട് വന് ദുരന്തം ഒഴിവായി. കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ യുബിഎംസി സ്കൂളിലെ വലിയ സംരക്ഷണഭിത്തി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:15 ഓടെ നേരിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞുവീണു. ഘടനാപരമായ ബലഹീനതയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് കാണിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് മുമ്പ് ബലപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കല്ഭിത്തി രാവിലെ മുതല് തുടര്ച്ചയായി പെയ്ത മഴയുടെ സമ്മര്ദ്ദത്തില് പൂര്ണ്ണമായും നിലംപതിച്ചു. തകര്ച്ചയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. തകര്ച്ചയുടെ സമയത്ത് വിദ്യാര്ത്ഥികളോ സമീപത്തുള്ളവരോ ആരും പ്രദേശത്തോ റോഡിലോ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല് ഒരു വലിയ ദുരന്തം അത്ഭുതകരമായി ഒഴിവായി.
എന്നാല് കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയെ തുടര്ന്ന് തൃശ്ശൂരിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരില് ശക്തമായ കാറ്റില് മരം കടപുഴകി വീണ് ഒരു സ്കൂട്ടര് യാത്രികന് മരിച്ചു. കരുമാത്ര സ്വദേശിയായ മണികണ്ഠനാണ് മരണമടഞ്ഞത്. ശ്രീനാരായണപുരം - വെസ്റ്റ് വെമ്പല്ലൂര് റോഡിലെ പൊഴങ്കാവിലാണ് മാരകമായ അപകടം നടന്നത്. അതേസമയം പാലക്കാട്ടെ മോശം റോഡ് സാഹചര്യങ്ങള് കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്ച്ചെ 6:00 മണിയോടെ ഒരു ട്രക്കും മോട്ടോര് സൈക്കിളും തമ്മില് കൂട്ടിയിടിച്ചു. അപകടത്തില് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ഒരു മോട്ടോര് സൈക്കിള് യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റു.
ചെര്പ്പുളശ്ശേരി ഭാഗത്ത് നിന്ന് പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ട്രക്ക് കുത്തനെയുള്ള വളവിവെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് പ്രാദേശിക റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു. ഡ്രൈവര് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയപ്പോള് വാഹനം നനഞ്ഞ റോഡിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് തെന്നിമാറി എതിരെ വന്ന മോട്ടോര് സൈക്കിളില് ഇടിച്ചു. തുടര്ച്ചയായ മഴയെത്തുടര്ന്നുണ്ടായ വഴുക്കലുള്ള റോഡാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് അധികൃതര് പറയുന്നു.
'മഴ തകർക്കും ':നാളെ മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ആറിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്
രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഇ 85 ഇന്ധനം, 5000ത്തോളം സ്പെഷ്യൽ പമ്പുകൾ, പെട്രോളിനേക്കാൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്
സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതി
ഇസ്രായേല് ലെബനന് ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്ച്ച ഇറാന് നിര്ത്തിവച്ചു
2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത് എഡിജിപി, പേരെടുത്ത് പറയാതെ എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്
7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.