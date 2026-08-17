റഷ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുക്രെയ്ന്റെ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം, 6 മരണം: 800ലധികം ഡ്രോണുകള് വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന് റഷ്യ
റഷ്യന് തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞായറാഴ്ച യുക്രെയ്ന് നടത്തിയ ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തില് 6 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
റഷ്യന് തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞായറാഴ്ച യുക്രെയ്ന് നടത്തിയ ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തില് 6 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തില് മോസ്കോയിലെ പൊഡോള്സ്കിയിലുള്ള പ്രശസ്തമായ ഇ കൊമേഴ്സ് സ്ഥാപനമായ വൈല്ഡ്ബെറീസ് ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഗോഡൗണില് വന് തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായി. ഗോഡൗണില് നിന്നുള്ള പുക നഗരമാകെ വ്യാപിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നു.
Ukraine launched hundreds of drones across Russia, killing at least six people and striking a Wildberries logistics hub near Moscow. Russia claimed to have intercepted 822 drones. pic.twitter.com/kvdxeGzwIS— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 16, 2026
ആക്രമണത്തില് റോസ്തോവ് മേഖലയില് 5 പേരും മോസ്കോയില് ഒരാളുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നിരവധി വീടുകള്ക്കും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്ന്റെ 822 ഡ്രോണുകള് വെടിവെച്ചിട്ടതായി റഷ്യ അറിയിച്ചു. അതേസമയം പ്രത്യാക്രമണമായി റഷ്യന് സൈന്യം യുക്രെയ്ന് നഗരങ്ങളായ കീവ്, ക്രിവി,റിഹ്,സുമി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില് വ്യോമാക്രമണങ്ങള് നടത്തി. ആക്രമണങ്ങളില് 3 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തതായി യുക്രെയ്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് സെലന്സ്കി പറഞ്ഞു.