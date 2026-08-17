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  4. Ukraine drone attack against russia 6 died warehouses destroyed
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (08:03 IST)

റഷ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുക്രെയ്‌ന്റെ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം, 6 മരണം: 800ലധികം ഡ്രോണുകള്‍ വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന് റഷ്യ

റഷ്യന്‍ തലസ്ഥാനമായ മോസ്‌കോ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞായറാഴ്ച യുക്രെയ്ന്‍ നടത്തിയ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തില്‍ 6 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

Ukraine Drone attack, Russia- Ukraine war, Warehouses,International politics
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (07:56 IST)
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റഷ്യന്‍ തലസ്ഥാനമായ മോസ്‌കോ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞായറാഴ്ച യുക്രെയ്ന്‍ നടത്തിയ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തില്‍ 6 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തില്‍ മോസ്‌കോയിലെ പൊഡോള്‍സ്‌കിയിലുള്ള പ്രശസ്തമായ ഇ കൊമേഴ്‌സ് സ്ഥാപനമായ വൈല്‍ഡ്‌ബെറീസ് ലോജിസ്റ്റിക്‌സിന്റെ ഗോഡൗണില്‍ വന്‍ തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായി. ഗോഡൗണില്‍ നിന്നുള്ള പുക നഗരമാകെ വ്യാപിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു.
 
ആക്രമണത്തില്‍ റോസ്‌തോവ് മേഖലയില്‍ 5 പേരും മോസ്‌കോയില്‍ ഒരാളുമാണ്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നിരവധി വീടുകള്‍ക്കും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്‌ന്റെ 822 ഡ്രോണുകള്‍ വെടിവെച്ചിട്ടതായി റഷ്യ അറിയിച്ചു. അതേസമയം പ്രത്യാക്രമണമായി റഷ്യന്‍ സൈന്യം യുക്രെയ്ന്‍ നഗരങ്ങളായ കീവ്, ക്രിവി,റിഹ്,സുമി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില്‍ വ്യോമാക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തി. ആക്രമണങ്ങളില്‍ 3 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തതായി യുക്രെയ്ന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിര്‍ സെലന്‍സ്‌കി പറഞ്ഞു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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