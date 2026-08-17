എബ്രഹാം ലിങ്കൺ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ ഉടൻ മടങ്ങും, കാരണം സൈനികരുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദമല്ലെന്ന് ട്രംപ്
എബ്രഹാം ലിങ്കണിന് പകരമായി സമാനമായ മറ്റൊരു കപ്പല് ഉടനെത്തുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
മധേഷ്യയില് 9 മാസമായി വിന്യസിച്ചിരിന്ന യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കണ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിലെ സൈനികരുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെയും മാനസികാരോഗ്യത്തെയും പറ്റിയുള്ള ആശങ്കകളെ തള്ളി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. കപ്പലിലെ സാഹചര്യങ്ങള് മോശമാണെന്ന വാര്ത്തകള് നിഷേധിച്ച അദ്ദേഹം വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിന് പകരം മറ്റൊരു കപ്പല് എത്തിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. കപ്പലിലെ സേനാംഗങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ട്രംപ് നല്കിയത്.
എബ്രഹാം ലിങ്കണിന് പകരമായി സമാനമായ മറ്റൊരു കപ്പല് ഉടനെത്തുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണയായി 6 മാസമാണ് ഇത്തരം വിന്യാസങ്ങള്ക്കായി നിശ്ചയിക്കാറുള്ളതെങ്കിലും ഇറാനുമായുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങള് മൂലം ഇത് നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. കപ്പലില് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടെന്നും സേനാംഗങ്ങള് കടുത്ത മാനസികസമ്മര്ദ്ദത്തിലാണെന്നും ചില സൈനികര് കപ്പലില് നിന്നും കടലിലേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് അമേരിക്കന് നേവി ഈ ആരോപണങ്ങള് തള്ളിയിരുന്നു.