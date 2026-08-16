ബസ്സില് ഗൂഗിള് പേ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനെത്തുടര്ന്ന് യുവാവ് കണ്ടക്ടറെ ആക്രമിച്ചു
കണ്ണൂര്: ബസ്സില് ഗൂഗിള് പേ സൗകര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന് കണ്ടക്ടറെ യുവാവ് ആക്രമിച്ചു പരിക്കേല്പ്പിച്ചു. യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കണ്ണൂര് പാനൂര് സ്വദേശിയായ രമേശ് എന്നയാളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ബസ് കണ്ടക്ടറായ രാഘവന് തലശ്ശേരിയിലെ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടി. കണ്ണൂരിലെ കൂത്തുപറമ്പ്-പാനൂര് റൂട്ടില് സര്വീസ് നടത്തുന്ന ബസിലെ കണ്ടക്ടറാണ് രാഘവന്. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പൂക്കോടില് നിന്ന് ബസില് കയറിയ രമേശിന്റെ കൈവശം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാന് പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ബസില് ഗൂഗിള് പേ (Google Pay) സൗകര്യമില്ലെന്ന് കണ്ടക്ടര് പറഞ്ഞതോടെ ഇരുവരും തമ്മില് വാക്കുതര്ക്കമുണ്ടായി. തര്ക്കം മൂര്ച്ഛിക്കുകയും പ്രകോപിതനായ രമേശ് കണ്ടക്ടറെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവര് വഴക്ക് തടയാന് ശ്രമിച്ചപ്പോള് യുവാവ് അവരെയും ആക്രമിക്കാന് മുതിര്ന്നു.