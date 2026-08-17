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  4. Iran responds to Trump's plan to declare the Strait of Hormuz US territory
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (08:21 IST)

'മിഥ്യാധാരണകളില്‍ മുഴുകുന്നത് നിര്‍ത്തുക': ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് അമേരിക്കന്‍ പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ പദ്ധതിയില്‍ പ്രതികരണവുമായി ഇറാന്‍

US Airstrike, Iran- USA, Iran, Strait Of Hormuz
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (08:25 IST)
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ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് ഒരു യുഎസ് പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്ന പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം ഇറാന്‍ നിരസിച്ചു. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള 60 ദിവസത്തെ ചര്‍ച്ചാ കാലാവധി തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ പ്രസ്താവന വന്നത്. നിലവില്‍ ഇരുപക്ഷവും തമ്മില്‍ നേരിട്ടുള്ള ചര്‍ച്ചകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെയോ സൈനിക ശക്തിയിലൂടെയോ തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാത നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഇറാനിയന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസിം ഘരിബാബാദി പറഞ്ഞു.
 
'ഇറാന്റെ കല്‍പ്പനപ്രകാരം മാത്രമേ ഈ കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂവെന്നും പരാജയത്തിന്റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കാനും വ്യാമോഹങ്ങളില്‍ മുഴുകുന്നത് നിര്‍ത്താനും യുഎസിനോട് ഘരിബാബാദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇറാനെതിരെ വാഷിംഗ്ടണ്‍ വിജയം നേടിയാല്‍ ജലപാത അമേരിക്കയുടെ പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗാരിബാബാദിയുടെ പ്രസ്താവന.
 
യുഎസ് ഇറാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് ഉടന്‍ തന്നെ ഒരു യുഎസ് പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ന്യൂയോര്‍ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ റാലിയിലാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്.
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ശ്രീനു എസ്
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