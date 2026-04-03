ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
അബുദാബിയില്‍ ഇറാന്റെ മിസൈല്‍ ആക്രമണം: ഇന്ത്യക്കാരുള്‍പ്പെടെ 12 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

Iran Missiles, Iran war tactics, Middle east crisis
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 3 ഏപ്രില്‍ 2026 (19:21 IST)
അബുദാബിയില്‍ ഇറാന്റെ മിസൈല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കാരുള്‍പ്പെടെ 12 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്. പരിക്കേറ്റ 7 നേപ്പാള്‍ സ്വദേശികളില്‍ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. മിസൈല്‍ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ വീണതിനെ തുടര്‍ന്ന് അബുഷാന്‍ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റില്‍ തീപിടിത്തമുണ്ടായി.

പ്ലാന്റിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങളില്‍ യുഎഇയില്‍ ആകെ പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം 203ആയി ഉയര്‍ന്നു. അതേസമയം അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഇറാനിയന്‍ എണ്ണ കപ്പല്‍ ചൈനയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. 6 ലക്ഷം ബാരല്‍ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുമായി ഗുജറാത്തിലെ വാടിനാര്‍ തുറമുഖത്ത് വരികയായിരുന്ന കപ്പല്‍ ചൈനയിലെ ഡോഗിംഗ് തുറമുഖത്തിലേക്കു ദിശ മാറ്റി യാത്രയായി.

നിലവില്‍ ഇറാന്റെ എണ്ണയുടെ 90 ശതമാനവും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിലേക്കാണ്. 2019 ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ എണ്ണയിറക്കുമതിക്കായി ഇറാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഹോര്‍മോസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇറാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്‍ ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചത്.


