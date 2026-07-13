  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Kai Semi Techno park
Written By WEBDUNIA
Published By WEBDUNIA
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (16:11 IST)

ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി 'കായ്‌സെമി'; ടെക്‌നോപ്പാർക്കിലെ പുതിയ ഓഫീസ് മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കേരളത്തിലെ കഴിവുള്ള യുവതലമുറയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലേക്ക് കായ്‌സെമി പോലുള്ള മികച്ച കമ്പനികൾ കടന്നുവരുന്നതെന്ന് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വ്യവസായ-വിവരസാങ്കേതിക, എ.ഐ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു

Kai Semi
Written By: WEBDUNIA
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (16:13 IST)
google-news
ലോകമെമ്പാടും വൻ ഡിമാൻഡുള്ള സെമികണ്ടക്ടർ ഉപകരണങ്ങൾക്കായുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്തേക്ക് കേരളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തി 'കായ്‌സെമി (KaiSemi) കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' ടെക്‌നോപാർക്കിൽ പുതിയ ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു. ടെക്‌നോപാർക്ക് ഫേസ് വണ്ണിലെ കല്ലായി ബിൽഡിംഗിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ പുതിയ ഓഫീസ്  വ്യവസായ-വിവരസാങ്കേതിക, എ.ഐ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
 
ടെക്‌നോപാർക്കിലെ എസ്.ടി.പി.ഐ (STPI) ബിൽഡിങ്ങിൽ  ഏഴംഗ സംഘവുമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കായ്‌സെമി, ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് മുപ്പതിലധികം ജീവനക്കാരുള്ള മികച്ച ഒരു കമ്പനിയായി  പുതിയ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറി. ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കമ്പനിയുടെ ഈ ചുവടുവെപ്പ്. നേരിട്ട് ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം, ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിസങ്കീർണ്ണമായ ഭീമൻ മെഷീനുകളെ (പ്രത്യേകിച്ച് അയോണിക് ഇംപ്ലാന്റേഴ്‌സിനെ) നിയന്ത്രിക്കുന്ന ലോകോത്തര സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനമാണ് കായ്‌സെമി വികസിപ്പിക്കുന്നത്. 'കെസിഎസ്' (KCS - KaiSemi Control Systems) എന്ന ബ്രാൻഡിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നം. ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറികളിലെ (Fab) റോബോട്ടിക്‌സ്, വാൽവ് കൺട്രോളിങ്, ബീം ട്യൂണിങ് തുടങ്ങിയ സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയകളെല്ലാം കൃത്യതയോടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ സംവിധാനമാണ്. 
 
കേരളത്തിലെ കഴിവുള്ള യുവതലമുറയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലേക്ക് കായ്‌സെമി പോലുള്ള മികച്ച കമ്പനികൾ കടന്നുവരുന്നതെന്ന് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ  വ്യവസായ-വിവരസാങ്കേതിക, എ.ഐ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നാം ഉപയോ?ഗപ്പെടുത്തണം. വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ നാം മുന്നോട്ട് വളരെവേ?ഗം കുതിക്കുകയാണെന്നും സർക്കാർ കേരളത്തിലെ വ്യവസായ മേഖലയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
 
ഇ ആൻഡ് ഐ.ടി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി സീറാം സാംബശിവ റാവു, ടെക്‌നോപാർക്ക് സി.ഇ.ഒ സന്ദീപ് കുമാർ ഐ.എ.എസ്, കിംഗ്സ്റ്റോൺ സെമികണ്ടക്ടറിന്റെ സ്ഥാപകനും കായ്‌സെമി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ജെഫ് സ്‌കോട്ട് ബോയ്ക്കർ, ഡയറക്ടർമാരായ അനു ജോസഫ്, ഫഹദ് അബ്ദുൾ സലാം, പ്രമുഖ കമ്പനി ഏജൻറ്റീവ്-എക്‌സ് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറും കായ്‌സെമി ഡയറക്ടറുമായ ടോണി ജോസഫ്, ടെക്‌നോപാർക്കിലെ വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടർമാർ, പാർക്ക് സെന്ററിലെയും കായ്‌സെമിയിലെയും ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ മികച്ച സാങ്കേതിക നൈപുണ്യവും ടെക്‌നോപാർക്കിന്റെ ലോകോത്തര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമാണ് തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബ്രാഞ്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് കമ്പനി മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.
 
അന്താരാഷ്ട്ര സെമി മാനദണ്ഡങ്ങൾ (SEMI Standards) കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട്, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഡിസൈനിങ്, എക്യുപ്‌മെന്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ, 24x7 മെയിന്റനൻസ് പിന്തുണ തുടങ്ങിയവ നൽകുന്ന കായ്‌സെമി,ആഗോളതരത്തിൽ തങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മെഷീൻ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, പ്രോസസ്സ് എൻജിനീയർമാർക്കും ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ഫിസിക്‌സിൽ പിഎച്ച്ഡി/ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവർക്കും വലിയ തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് കായ്‌സെമി വഴി തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത്.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഷെഡ്യൂൾ എച്ച്1 ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഇനി കഫ് സിറപ്പുകൾ ലഭിക്കില്ല.

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ജൂണ്‍ അവസാനത്തിലാണ്‌സംഭവിച്ചത്. ശരാശരി താപനില 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് കവിഞ്ഞതെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനായുള്ള റോബര്‍ട്ട് കോച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ആര്‍കെഐ) വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു.

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്തെക്കൻ ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ വടക്കൻ കേരള തീരം വരെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനംഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമര്‍ശനം.

യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വന്നതോടെ അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതിയും പ്രതിസന്ധിയിൽ

യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വന്നതോടെ അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതിയും പ്രതിസന്ധിയിൽഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന അങ്കണവാടികളിലെ പോഷകാഹാര പദ്ധതി നിലയ്ക്കുന്നു. പദ്ധതിക്കായി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തുക അനുവദിക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി രണ്ടാം മാസമാകുമ്പോഴാണ് ജനകീയമായൊരു പദ്ധതിക്ക് മരണമണി മുഴങ്ങുന്നത്.

അടിക്ക് തിരിച്ചടി, ജോർദാനിലും ആക്രമണവുമായി ഇറാൻ, എണ്ണ വില കുതിക്കുന്നു, ഓഹരിവിപണികളിൽ ആശങ്ക

അടിക്ക് തിരിച്ചടി, ജോർദാനിലും ആക്രമണവുമായി ഇറാൻ, എണ്ണ വില കുതിക്കുന്നു, ഓഹരിവിപണികളിൽ ആശങ്കപശ്ചിമേഷ്യയില്‍ ഇറാനും യുഎസും തമ്മിലെ സംഘര്‍ഷം വഷളാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമേഖലകളില്‍ യുഎസ് നടത്തിയ കനത്ത ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുഎസ് സൈനികതാവളങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ഇറാന്‍ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

'ചോദിച്ചുവാങ്ങിയ പണി'; തൊപ്പിയുടെ യുട്യൂബ് ചാനൽ നീക്കം ചെയ്തു

'ചോദിച്ചുവാങ്ങിയ പണി'; തൊപ്പിയുടെ യുട്യൂബ് ചാനൽ നീക്കം ചെയ്തുസമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ യുട്യൂബർ തൊപ്പി എന്ന നിഹാലിന്റെ യുട്യൂബ് ചാനൽ നീക്കം ചെയ്തു. പൊലീസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ തൊപ്പി നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

'സുഗതന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ജയിലിൽ'; അനുമതി നൽകാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്

'സുഗതന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ജയിലിൽ'; അനുമതി നൽകാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്തിരുവനന്തപുരത്തെ ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ.സുഗതന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ജയിലിൽ നടത്താം. ചട്ടപ്രകാരം ജയിലിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തുന്നതിൽ തടസമില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കും.

എന്നെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചാല്‍ അതിനുത്തരവാദി സിപിഎം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കും: ജി സുധാകരന്‍

എന്നെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചാല്‍ അതിനുത്തരവാദി സിപിഎം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കും: ജി സുധാകരന്‍സിപിഎമ്മിനെ ജനം കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട നേതാവാണെന്നും ജനപിന്തുണ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ബൗദ്ധികശേഷിയോ കായിക ശേഷിയോ ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്നും ജി സുധാകരന്‍ എംഎല്‍എ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.