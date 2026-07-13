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ആര് സുഗതന് ജയിലില് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും; സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായി
തിരുവനന്തപുരം: കാപ്പ (KAAPA) കേസില് അറസ്റ്റിലായി ജയിലില് കഴിയുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് കൗണ്സിലര് ആര്. സുഗതന് ജയിലില് വെച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാന് കേരള ഹൈക്കോടതി അനുമതി നല്കി. വിയ്യൂര് ജയിലിലെ സൂപ്രണ്ടിന്റെ മുറിയില് നാളെ രാവിലെ 11-ന് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടക്കും. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കണമെന്ന് കോടതി നിര്ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ജനപ്രതിനിധി ജയിലില് വെച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.
ദൈവനാമത്തില് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിലൂടെ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവര്ത്തിച്ച 20 വാര്ഡ് കൗണ്സിലര്മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കിയിരുന്നു. ഇവരിലൊരാളായ സുഗതന് കോടതി അനുവദിച്ച കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്പായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനെത്തുടര്ന്നാണ് കോടതി ഈ അസാധാരണ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനിടെ അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള ചില മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ജയിലിനുള്ളില് പ്രവേശിക്കാനും കോടതി അനുമതി നല്കി.
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ആര് സുഗതന് ജയിലില് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും; സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായി
ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി 'കായ്സെമി'; ടെക്നോപ്പാർക്കിലെ പുതിയ ഓഫീസ് മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ലോകമെമ്പാടും വൻ ഡിമാൻഡുള്ള സെമികണ്ടക്ടർ ഉപകരണങ്ങൾക്കായുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്തേക്ക് കേരളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തി 'കായ്സെമി (KaiSemi) കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' ടെക്നോപാർക്കിൽ പുതിയ ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു. ടെക്നോപാർക്ക് ഫേസ് വണ്ണിലെ കല്ലായി ബിൽഡിംഗിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ പുതിയ ഓഫീസ് വ്യവസായ-വിവരസാങ്കേതിക, എ.ഐ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.