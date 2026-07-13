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തര്ക്കത്തിനിടെ ഭാര്യ ഫോണ് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് യുവാവ് മരിച്ചു
ഒഡീഷ: കുടുംബവഴക്കിനിടെ ഭാര്യ മൊബൈല് ഫോണ് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് യുവാവ് മരിച്ചു. വീട്ടിലുണ്ടായ വാക്കുതര്ക്കം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ദുരന്തത്തിലാണ് കലാശിച്ചത്. തര്ക്കം മൂര്ച്ഛിച്ചപ്പോള് ഭാര്യ ദേഷ്യത്തോടെ മൊബൈല് ഫോണ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഫോണ് തലയില് കൊണ്ടതിനെത്തുടര്ന്ന് യുവാവിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഉടന് തന്നെ യുവാവിനെ ഭാര്യ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. പോലീസ് ഭാര്യയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
കൊലപാതകം മുന്കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതല്ലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇതൊരു അപ്രതീക്ഷിത സംഭവമാണോ എന്നതടക്കമുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടും മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും ലഭിച്ച ശേഷം കേസില് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
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തര്ക്കത്തിനിടെ ഭാര്യ ഫോണ് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് യുവാവ് മരിച്ചു
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ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി 'കായ്സെമി'; ടെക്നോപ്പാർക്കിലെ പുതിയ ഓഫീസ് മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ലോകമെമ്പാടും വൻ ഡിമാൻഡുള്ള സെമികണ്ടക്ടർ ഉപകരണങ്ങൾക്കായുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്തേക്ക് കേരളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തി 'കായ്സെമി (KaiSemi) കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' ടെക്നോപാർക്കിൽ പുതിയ ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു. ടെക്നോപാർക്ക് ഫേസ് വണ്ണിലെ കല്ലായി ബിൽഡിംഗിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ പുതിയ ഓഫീസ് വ്യവസായ-വിവരസാങ്കേതിക, എ.ഐ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.