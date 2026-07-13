അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- 'ചോദിച്ചുവാങ്ങിയ പണി'; തൊപ്പിയുടെ യുട്യൂബ് ചാനൽ നീക്കം ചെയ്തു
- 'സുഗതന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ജയിലിൽ'; അനുമതി നൽകാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്
- എന്നെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചാല് അതിനുത്തരവാദി സിപിഎം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കും: ജി സുധാകരന്
- വിഴിഞ്ഞം വിവാദത്തിൽ കണ്ണൂർ സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ ഭിന്നത?, കെ കെ രാഗേഷിനെതിരെ നിലപാടുമായി കെ കെ ശൈലജയും പി കെ ശ്രീമതിയും!
- മുസ്ലിം പേര് നോക്കി മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ വർഗീയവാദിയാക്കി ജി.സുധാകരൻ
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വന്നതോടെ അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതിയും പ്രതിസന്ധിയിൽ
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതിത്തുകയുടെ ആദ്യ ഗഡു 3000 കോടി രൂപയും മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിന്റെ ആദ്യഗഡു 1348.56 കോടി രൂപയും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല
ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന അങ്കണവാടികളിലെ പോഷകാഹാര പദ്ധതി നിലയ്ക്കുന്നു. പദ്ധതിക്കായി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തുക അനുവദിക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി രണ്ടാം മാസമാകുമ്പോഴാണ് ജനകീയമായൊരു പദ്ധതിക്ക് മരണമണി മുഴങ്ങുന്നത്.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതിത്തുകയുടെ ആദ്യ ഗഡു 3000 കോടി രൂപയും മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിന്റെ ആദ്യഗഡു 1348.56 കോടി രൂപയും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താലാണ് അങ്കണവാടി കുട്ടികൾക്കുള്ള പോഷകാഹാര വിതരണവും മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിന്നതിനാൽ പോഷകാഹാരം തടസപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഏപ്രിൽ 23 ന് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഈ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ തുക ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.