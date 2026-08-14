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  4. Irregularities in Messi's visit itinerary
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (20:21 IST)

മെസ്സിയുടെ സന്ദര്‍ശന പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേട്; സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ബിജെപി

Argentina fans petitioning FIFA for Final Re Match, Argentina vs Spain, Lionel Messi
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (20:22 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: ഫുട്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം ലയണല്‍ മെസ്സിയെയും അര്‍ജന്റീന ദേശീയ ടീമിനെയും സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള മുന്‍ എല്‍.ഡി.എഫ്. സര്‍ക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നടപടിക്രമപരവും സാമ്പത്തികവുമായ ക്രമക്കേടുകളില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ (സി.ബി.ഐ.) അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കേരളത്തിലെ ബി.ജെ.പി. ആവശ്യപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ഏജന്‍സിക്ക് കൈമാറണമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാവ് എസ്. സുരേഷ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
നിര്‍ദ്ദിഷ്ട സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അര്‍ജന്റീന, വിദേശ എംബസികള്‍, മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകളും ഇടപാടുകളും ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സുരേഷ് അവകാശപ്പെട്ടു. കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ പേരും അധികാരവും ഉപയോഗിച്ച് ചില വ്യക്തികള്‍ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വകമാറ്റിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സംശയാസ്പദമായ ക്രമക്കേടുകളില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സിപിഐ(എം)-നും പങ്കുണ്ടെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് ആരോപിച്ചു. ആരോപണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും ഗൗരവവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ഒരു കേന്ദ്ര ഏജന്‍സിയുടെ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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