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  4. Are abandoned quarries in Kerala death traps
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (08:22 IST)

കേരളത്തിലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ക്വാറികള്‍ അപകടക്കെണികളോ? മുടക്കുഴ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഇടപെടുന്നു

Kerala death traps
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (08:25 IST)
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അപകടസാധ്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട 70 ക്വാറികള്‍ പരിശോധിച്ച് സുരക്ഷാ വേലികളും ഗേറ്റുകളും മുന്നറിയിപ്പ് ബോര്‍ഡുകളും സ്ഥാപിക്കാന്‍ അടിയന്തര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. നഗരപ്രദേശങ്ങള്‍ക്ക് സമീപമുള്ളവ ഉള്‍പ്പെടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ക്വാറികള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പത്രവാര്‍ത്തയില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് സ്വമേധയാ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസിലാണ് കെ.എസ്.എച്ച്.ആര്‍.സി. ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ജസ്റ്റിസ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ തോമസ് ഈ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയത്.
 
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ക്വാറികളുടെ ഉടമകളെ കണ്ടെത്തി, സുരക്ഷാ വേലി നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ നിയമപരമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ കമ്മീഷന്‍ അധികൃതരോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഉടമകള്‍ ഇതിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ 'ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മിനറല്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഫണ്ടി'ന്റെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി എന്ന നിലയില്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ വേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതര്‍ സ്ഥലപരിശോധന നടത്തണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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