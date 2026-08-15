ഉഷ്ണതരംഗങ്ങള്ക്ക് ശേഷം യുകെയില് വാഴപ്പഴം കായ്ക്കുന്നു; അസാധാരണമാണെന്ന് വിദഗ്ധര്
ഏഴ് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് കാത്തി നെവിലിന് സമ്മാനമായി ഒരു വാഴച്ചെടി ലഭിച്ചു. അക്കാലത്ത് അത് ചെറുതായിരുന്നു. എന്നാല് ലണ്ടനിലെ ക്യൂ ഗാര്ഡന്സില് നിന്ന് ഹോര്ട്ടികള്ച്ചര് പരിശീലനം നേടിയ കാത്തിക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. വാഴച്ചെടികള്ക്ക് പൊട്ടാഷ് വളരെ ഇഷ്ടമായതിനാല്, അവള് തീയില് നിന്ന് ചാരം മണ്ണിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, കൂടാതെ അടിത്തറ പുതയിടുകയും ചെയ്തു. വര്ഷങ്ങള് കഴിയുന്തോറും ചെടി ഉയരുകയും ബലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ഈ വേനല്ക്കാലത്ത്, നീണ്ട ഉഷ്ണതരംഗത്തിനുശേഷം, അത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. അത് പൂക്കുകയും 24 വാഴകായ്കള് വിളയുകയും ചെയ്തു. 'എനിക്ക് ശരിക്കും അത്ഭുതം തോന്നി... അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് അസാധാരണമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ചെടി അത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് അതിശയകരമാണ്' കാത്തി പറഞ്ഞതായി ബിബിസി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
യുകെയിലെ മിതമായ പ്രദേശങ്ങളില് വാഴച്ചെടികള് തഴച്ചുവളരുമെങ്കിലും, അവ ഫലം കായ്ക്കുന്നത് വളരെ അസാധാരണമാണ്. കായ്ക്കുന്നത് അപൂര്വമാണെന്ന് ഈഡന് പ്രോജക്റ്റിലെ ഹോര്ട്ടികള്ച്ചര് ഡയറക്ടര് പീറ്റര് ജോണ്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 20 വര്ഷം മുമ്പ് യുകെയില് വാഴപ്പഴം ഒരിക്കലും പൂക്കാറില്ലായിരുന്നു.
വായുവില് ധാരാളം ഈര്പ്പം ഉള്ള ഈര്പ്പമുള്ള താഴ്വരയിലാണ് കാത്തിയുടെ പൂന്തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വാഴച്ചെടിയുടെ വളര്ച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാല് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളില് പോലും, കായ്കള് കായ്ക്കുന്നത് പതിവല്ല. കാത്തി ഒറ്റയ്ക്കല്ല. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മറ്റ് തോട്ടക്കാര് സമാനമായ വിജയങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. എസെക്സിലെ റെയ്ലീയില് നിന്നുള്ള പീറ്ററും എമ്മ സ്റ്റാവും 15 വര്ഷത്തിനുശേഷം അവരുടെ 200 വാഴച്ചെടികള് ഫലം കായ്ക്കാന് തുടങ്ങിയപ്പോള് അത്ഭുതപ്പെട്ടുവെന്ന് 2026 ജൂലൈയില് ബിബിസി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.