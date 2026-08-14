പിഎംഎവൈ പദ്ധതി: വീടുകളുടെ മുന്വശത്ത് പദ്ധതിയുടെ ലോഗോ പതിക്കുന്ന കാര്യത്തില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ നിര്ദ്ദേശം കേരളം അംഗീകരിച്ചു
പ്രധാന് മന്ത്രി ആവാസ് യോജന (PMAY) പ്രകാരം നിര്മ്മിച്ച വീടുകള്ക്ക് മുന്നില് സര്ക്കാര് ലോഗോകള് പതിക്കുന്നതിനെ എതിര്ക്കുകയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അന്തസ്സിന് മുന്ഗണന നല്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന മുന് നിലപാടില് നിന്ന് കേരള സര്ക്കാര് പിന്മാറി. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് മുന്നോട്ടുവെച്ച വ്യവസ്ഥകള് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
പി.എം.എ.വൈ-അര്ബന് (PMAY-Urban) പദ്ധതി പ്രകാരം വീടില്ലാത്ത 30,000 ഗുണഭോക്താക്കള്ക്ക് സര്ക്കാര് വീടുകള് നിര്മ്മിച്ചുനല്കാന് ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതിനായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരുമായി 450 കോടി രൂപയുടെ ധാരണാപത്രം (MoU) ഒപ്പുവെക്കും. ഇന്ത്യന് കുടുംബങ്ങള്ക്കിടയിലെ ഭവനരഹിതാവസ്ഥ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി വീടില്ലാത്തവര്ക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്കും വീട് നിര്മ്മിക്കാന് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതുക്കിയ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് പ്രകാരം പദ്ധതിച്ചെലവിന്റെ 25 ശതമാനം ഗുണഭോക്താവ് തന്നെ വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് ആകെ 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായം ലഭിക്കുമ്പോള് അതില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് 1 ലക്ഷം രൂപയും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് 1.50 ലക്ഷം രൂപയും നല്കും. ബാക്കിയുള്ള 1.5 ലക്ഷം രൂപ നഗരസഭയും ഗുണഭോക്താവും ചേര്ന്ന് വഹിക്കേണ്ടിവരും.