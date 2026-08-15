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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (08:12 IST)

ഇന്ത്യ 80ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചെങ്കോട്ടയില്‍ നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (08:15 IST)
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ഇന്ന് ഇന്ത്യ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കും. ദേശസ്‌നേഹത്തിന്റെ ആവേശത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും നടുവില്‍ ചെങ്കോട്ട സമുച്ചയത്തില്‍ നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേതൃത്വം നല്‍കും. ചെങ്കോട്ടയില്‍ നടക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ വേളയില്‍ ആദ്യമായി ദേശീയ ഗാനമായ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കും.
 
സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ആചാരപരമായ പരിപാടികള്‍ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ പതാക ഉയര്‍ത്തലും തുടര്‍ന്ന് സാംസ്‌കാരിക പ്രകടനങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടും. ചെങ്കോട്ട സമുച്ചയത്തിലാണ് പ്രധാന ചടങ്ങ് നടക്കുക പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. ചെങ്കോട്ടയില്‍ എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്, ഡെപ്യൂട്ടി സഞ്ജയ് സേത്ത്, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാര്‍ സിംഗ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് സ്വീകരിക്കും.
 
ഡല്‍ഹി ഏരിയയിലെ ജനറല്‍ ഓഫീസര്‍ കമാന്‍ഡിംഗ് (ജിഒസി) ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറല്‍ രാജേഷ് സേത്തിയെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും. തുടര്‍ന്ന് ജി.ഒ.സി പ്രധാനമന്ത്രിയെ സല്യൂട്ട് ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അവിടെ ഇന്റര്‍ സര്‍വീസസും ഡല്‍ഹി പോലീസ് ഗാര്‍ഡും സംയുക്തമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ജനറല്‍ സല്യൂട്ട് നല്‍കും. തുടര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം നേരത്തെ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.
 
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ സംഘത്തില്‍ കരസേന, നാവികസേന, വ്യോമസേന, ഡല്‍ഹി പോലീസ് എന്നിവയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ഓഫീസറും 24 ഉദ്യോഗസ്ഥരും വീതമുണ്ടാകും.
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ശ്രീനു എസ്
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