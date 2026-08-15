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  4. Pakistan Prime Minister warns India ahead of Independence Day
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (09:00 IST)

ഓരോ തുള്ളിയും ഒരു ചുവന്ന വരയാണ്: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി

India - Pakistan, River infrastructure, Chenab Project
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (08:42 IST)
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സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടിയില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്. പാകിസ്ഥാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച ഓരോ തുള്ളി വെള്ളവും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും തങ്ങളുടെ വിഹിതം ലംഘിക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമത്തിനും നേരിട്ടുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
ആഗസ്റ്റ് 15 ന് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാമാബാദില്‍ നടന്ന 'യാദ്ഗര്‍-ഇ-ഫത്താഹ്' ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് ഷെരീഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്. ഓരോ തുള്ളി വെള്ളവും നമുക്ക് ഒരു ചുവന്ന വരയാണെന്നും എതിരാളി നേരിട്ടുള്ള പ്രതികരണം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു.
 
പാകിസ്ഥാന്‍ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഷെരീഫ് ആവര്‍ത്തിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇതിനെ ബലഹീനതയായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. പ്രസിഡന്റ് ആസിഫ് അലി സര്‍ദാരി, ഷെരീഫ്, സൈനിക മേധാവിയും പ്രതിരോധ സേനാ മേധാവിയുമായ ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ഷല്‍ സയ്യിദ് അസിം മുനീര്‍ എന്നിവര്‍ സംയുക്തമായി ഇസ്ലാമാബാദില്‍ 'യാദ്ഗര്‍-ഇ-ഫത്ത' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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