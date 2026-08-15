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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (09:43 IST)

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് അമേരിക്കയുടെ പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കും: ട്രംപിന്റെ പുതിയ ഭീഷണി

Trump Las Vegas Speech, Iran Military Attack US Iran Conflict
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (09:45 IST)
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ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ തന്റെ ഭരണകൂടം പാടുപെടുന്നതിനാല്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് അമേരിക്കയുടെ ഒരു പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ലോംഗ് ഐലന്‍ഡിലെ ഒരു പോലീസ് അക്കാദമിയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 
 
ലോകത്തിലെ സമുദ്രമാര്‍ഗ്ഗ എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗവും കടന്നുപോകുന്ന ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ നിര്‍ണായകമായ ഒരു ജലപാതയെ - ഒരു യുഎസ് പ്രദേശമായി വളരെ വേഗം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. പരാജയപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകളെത്തുടര്‍ന്ന് ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്താവന വന്നത്. ഫെബ്രുവരിയില്‍ യുഎസും ഇസ്രായേലും ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാന്‍ ടെഹ്റാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു.
 
യുദ്ധം തുടങ്ങി ഏകദേശം ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉടന്‍ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുമെന്നതിന് സൂചനകളൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇറാനിയന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ട്രംപിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിരാകരിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. ടെഹ്റാനില്‍ സാമ്പത്തിക സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്താനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ യുഎസ് സമീപ മാസങ്ങളായി ഇറാനിയന്‍ കപ്പല്‍ ഗതാഗതവും തുറമുഖങ്ങളും ഉപരോധിച്ചുവരികയാണ്.
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ശ്രീനു എസ്
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