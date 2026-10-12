അമ്മയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം; പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനായി നവജാതശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു
തൃശ്ശൂര്: യുവതിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ നവജാതശിശുവായ പെണ്കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം നടത്തിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. ജനുവരി 6-ന് മുഹ്സീന-ഇബ്രാഹിം ദമ്പതികള്ക്ക് ജനിച്ച കുഞ്ഞ് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം ജനുവരി 10-ന് മരിക്കുകയും മൃതദേഹം ചാവക്കാട് എടക്കഴിയൂര് ജുമാ മസ്ജിദില് ഖബറടക്കുകയും ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഈ വര്ഷം മാര്ച്ചില് 37-കാരിയായ മുഹ്സീന മരിച്ച സംഭവത്തെത്തുടര്ന്നാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.
മുഹ്സീനയ്ക്ക് വൈദ്യസഹായം നിഷേധിക്കുകയും വീട്ടില് വെച്ച് തന്നെ പ്രസവിക്കാന് നിര്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാരോപിച്ച്, അക്യുപങ്ചര് ചികിത്സകനായ ഇബ്രാഹിമിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാള് തന്നെയാണ് പ്രസവം നടത്തിയതെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മുഹ്സീന എട്ടുതവണ ഗര്ഭിണിയായതില് നാല് കുട്ടികള് മാത്രമാണ് അതിജീവിച്ചത്. കടുത്ത ഗാര്ഹിക പീഡനത്തിന് അവര് ഇരയായിരുന്നെന്നും ഭര്ത്താവ് ഇബ്രാഹിം തന്നെയാണ് മിക്ക പ്രസവങ്ങളും വീട്ടില് വെച്ച് നടത്തിയതെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
തൃശ്ശൂര് മെഡിക്കല് കോളേജിലെ ഫോറന്സിക് സര്ജന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘമാണ് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം നടപടികള് നടത്തിയതെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. രാവിലെ 10.30-ഓടെയാണ് നടപടികള് ആരംഭിച്ചത്. നടപടികള്ക്കിടെ തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ കളക്ടറും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. കോടതി നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം മുഴുവന് നടപടികളും വീഡിയോയില് പകര്ത്തിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും സംസ്കരിച്ചതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു.