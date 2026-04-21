ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി 19കാരനെ ഹണിട്രാപ്പിൽ പ്പെടുത്തി പണം തട്ടി, യുവതിയും ആൺസുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026 (13:38 IST)
ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം വഴി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് 19കാരനെ മര്‍ദ്ദിച്ച് അവശനാക്കിയ ശേഷം മൊബൈല്‍ ഫോണും പണവും തട്ടിയെടുത്ത കേസില്‍ യുവതിയും ആണ്‍സുഹൃത്തും അറസ്റ്റില്‍. ശ്രീകാര്യം ചെല്ലമംഗലം തിരുവാതിരയില്‍ സൂര്യ(19), സുഹൃത്ത് പാപ്പനംകോട് എസ്റ്റേറ്റ് ശാലിനി നിവാസില്‍ കൈലാസ്(20) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കീഴ്‌തോന്നയ്ക്കല്‍ തച്ചപ്പള്ളി വിവേകാനന്ദ ക്ലബിന് സമീപം ബിജു ഭവനില്‍ ജിനു(19)വിനെയാണ് ഇവര്‍ മര്‍ദ്ദിച്ചത്.

സംഭവത്തെ പറ്റി പോലീസ് പറയുന്നത് പ്രകാരം സൂര്യ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ യുവാവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ 18ന് പാങ്ങപ്പാറയില്‍ വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു. അവിടെവെച്ച് സൂര്യയുടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ജിനുവിനെ സ്‌കൂട്ടറില്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ച് കയറ്റി പാങ്ങപ്പാറയിലെ ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററിന് സമീപം സംഗീത നഗറിലെ ആളൊഞ്ഞിഞ്ഞ കുളത്തിനരികെവെച്ച് മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ബിയര്‍ കുപ്പി കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് പരിക്കേല്‍പ്പികയുമായിരുന്നു.


ജിനുവിന്റെ കൈയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഫോണും എസ്ബിഐ യോനോ ആപ്പിലൂടെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് 10,000 രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യിക്കുകയും മറ്റൊരു മൊബൈല്‍ നമ്പരിലേക്ക് 2500 രൂപ നിര്‍ബന്ധിച്ച് അയപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. യുവാവിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ശ്രീകാര്യം പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികള്‍ പിടിയിലാകുന്നത്. പ്രതികളെ കോടതി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.


