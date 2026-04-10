വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍

കൊൽക്കത്ത ആരാധകരെ കളിയാക്കി വീഡിയോ, ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ സഹോദരി ശ്രേഷ്ട അയ്യർക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം, വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തു

ആരെയും അപമാനിക്കുക അല്ലെന്നും, കളിയുടെ ഭാഗമായുള്ള തമാശയായി മാത്രമാണ് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കികൊണ്ടാണ് ശ്രേഷ്ട വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026 (14:57 IST)
ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണിനിടെ പുതിയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ സഹോദരി ശ്രേഷ്ട അയ്യര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ച പുതിയ വീഡിയോ. മഴമൂലം കൊല്‍ക്കത്ത- പഞ്ചാബ് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ ഞങ്ങള്‍ പഞ്ചാബികള്‍ വലിയ മനസ്സുള്ളവരാണെന്നും ഒരു പോയന്റ് നിങ്ങള്‍ എടുത്തോളു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ട സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ വലിയ സൈബര്‍ ആക്രമണമാണ് ശ്രേഷ്ടയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായത്.


ആരെയും അപമാനിക്കുക അല്ലെന്നും, കളിയുടെ ഭാഗമായുള്ള തമാശയായി
മാത്രമാണ് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കികൊണ്ടാണ് ശ്രേഷ്ട വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു തമാശയെന്ന രീതിയില്‍ ചെയ്തതാണ്. എന്നാല്‍ അതിന് ശേഷവും വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈബര്‍ ആക്രമണമാണുണ്ടായത്. അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല. ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നില്ല. വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ട ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു.

തെറ്റായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നത് കൊണ്ടല്ല വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതെന്നും തന്റെ സഹോദരനോടും ടീമിനോടുമുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണെന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത നെഗറ്റിവിറ്റ് ചുമക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതിയാണെന്നും ശ്രേഷ്ട കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത രീതിയില്‍ ഇങ്ങനെ വ്യക്തികളെ സൈബര്‍ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലെന്നും ശ്രേഷ്ട പറയുന്നു.



ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :