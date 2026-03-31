'മരുമകളായിട്ടല്ല, മകളായി സ്നേഹിച്ചു'; ഭര്‍തൃമാതാവിന്റെ വേര്‍പാടില്‍ നവ്യ നായര്‍

അമ്മയുടെ വേർപാട് നവ്യ തന്നെയായിരുന്നു സോഷ്യൽമീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്

രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്‍ച്ച് 2026 (12:36 IST)
ഇന്നലെയായിരുന്നു നടി നവ്യ നായരുടെ ഭർതൃമാതാവ് അന്തരിച്ചത്. അമ്മയുടെ വേർപാട് നവ്യ തന്നെയായിരുന്നു സോഷ്യൽമീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചതും. മരുമകളായിട്ടല്ല, മകളായിട്ടാണ് തന്നെ പരിഗണിച്ചിരുന്നതെന്ന് നവ്യ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. തന്റെ നൃത്തം അമ്മയ്ക്ക് എറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നുവെന്നും അവസനമായി മാതംഗി ഫെസ്റ്റിവലില്‍ തന്റെ നൃത്തം കാണാന്‍ വന്നിരുന്നു എന്നും നവ്യ പറയുന്നു. അമ്മയുടെ വേർപാടിനെ 'വിളക്കണഞ്ഞു' എന്നാണ് നവ്യ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

"അങ്ങനെ ആ വിളക്ക് അണഞ്ഞു. എന്നും ഏതിനും ധൈര്യമായിരുന്നു , മരുമകളായിട്ടല്ല മകളായി സ്‌നേഹിച്ചു , എല്ലാ സങ്കടങ്ങളിലും മക്കള് വിഷമിക്കണ്ട അമ്മേടെ പ്രാര്‍ഥനയും അനുഗ്രഹവും കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ നിര്‍ത്തി. അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ ഇതുവരെ എല്ലാം ചെയ്തു . അമ്മേടെ സ്‌നേഹത്തിന് മുന്നില്‍ എന്റെ നഷ്ടങ്ങള്‍ ഞാന്‍ സഹിച്ചു.

എന്റെ നൃത്തം ഏറെ ഇഷ്ടപെട്ട അമ്മ, അവസാനമായി മാതംഗി ഫെസ്റ്റിവലില്‍ വന്നു എന്റെ കച്ചേരി മുഴുവന്‍ കണ്ടു. രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ നൃത്തം ചെയ്തു എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു. ''മക്കളേ.. ' ആ വിളി കാതുകളില്‍ മുഴങ്ങി നില്‍ക്കുന്നു.. ''മക്കടെ വിളക്ക് ഒരുകാലത്തും കെടില്ല, അമ്മയാ പറയുന്നേ' നിത്യ ശാന്തി നേരുന്നു"- നവ്യ കുറിച്ചു

2010ലായിരുന്നു നവ്യ നായരുടെയും സന്തോഷ് മേനോന്റേയും വിവാഹം. കോട്ടയം സ്വദേശിയായ നാരായണ മേനോന്റെയും ശാന്ത മേനോന്റെയും മകനായ സന്തോഷ് മുംബൈയിൽ ബിസിനസുകാരനാണ്.


