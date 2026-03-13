സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്ച്ച് 2026 (16:47 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തില് സര്ക്കാര് നിലപാട് മാറ്റി. പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സര്ക്കാര് നിലവില് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് നാളെ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിക്കും. ഇന്ന് ചേര്ന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റില് ഇതുസംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്തി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില് ഈ വിഷയം ചര്ച്ച ചെയ്യാന് സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് നേരത്തെ നിലപാട് മാറ്റിയിരുന്നു. ശബരിമലയില് സ്ത്രീകളെ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ബോര്ഡ് പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു.
തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഒരിക്കലും സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വ്യക്തികള് അതിനെ പിന്തുണച്ചിരിക്കാം എന്നാല് ബോര്ഡ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2020 ല് ബോര്ഡിന്റേതായി അറിയിച്ചത് അഭിഭാഷകരുടെ നിലപാടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില് ബോര്ഡിന് ആശയക്കുഴപ്പമില്ലന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രങ്ങളെയും അതിലെ ആചാരങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് രൂപീകരിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതിയില് നിലവിലെ ഉത്തരവിനെ എതിര്ക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അറിയിച്ചു.
സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലങ്ങളായി നിലനില്ക്കുന്ന ആചാരങ്ങള് തുടരണം. സുപ്രീം കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം മാര്ച്ച് 14 ന് മുമ്പ് ബോര്ഡിന്റെ നിലപാട് സത്യവാങ്മൂലത്തില് അറിയിക്കും. വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത് ബോര്ഡിന്റെ പരിധിയില് വരുന്നതല്ല അത് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ബോര്ഡ് തുടക്കം മുതല് വിശ്വാസികള്ക്കൊപ്പമാണെന്നും ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.