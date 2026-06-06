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Gold Rate: സ്വർണവില ഒറ്റയടിക്ക് 2,200 കുറഞ്ഞു
ഗ്രാമിനു 275 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്
Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. ഒറ്റയടിക്ക് പവന് 2,200 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിനു 1,12,000 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.
ഗ്രാമിനു 275 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 14,000 രൂപയായി. സ്വർണവിലയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
ജനുവരി 29 നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ റെക്കോർഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്. ഡിസംബർ 23 നാണ് സ്വർണവില പവന് ആദ്യമായി ഒരുലക്ഷം കടന്നത്.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.