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പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ഭരണം സബ് ഇന്സ്പെക്ടര്മാര്ക്ക് തിരികെ നല്കിയേക്കാം; റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിച്ചാലുടന് നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം: പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം സര്ക്കിള് ഇന്സ്പെക്ടര്മാരില് (സിഐ) നിന്ന് സബ് ഇന്സ്പെക്ടര്മാര്ക്ക് (എസ്ഐ) തിരികെ നല്കണോ എന്ന് പഠിക്കുന്ന എഡിജിപി തലത്തിലുള്ള സമിതിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് സര്ക്കാരിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് പോലീസ് സേനയ്ക്ക് പ്രയോജനകരമായ ഒരു തീരുമാനം സര്ക്കാര് എടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
എസ്ഐമാര് മുമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകള് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നപ്പോള് അവര് കാര്യക്ഷമമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകള് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തില് സംസാരിച്ച മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുമ്പ് ഒന്നിലധികം സ്റ്റേഷനുകള് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന സിഐമാരെ സ്റ്റേഷന് ഹൗസ് ഓഫീസര്മാരായി (എസ്എച്ച്ഒ) നിയമിച്ചതോടെ എസ്ഐമാരുടെ ആവേശവും ഫലപ്രാപ്തിയും കുറഞ്ഞുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകള് നടത്തുന്നതിന് എസ്ഐമാര് ഉത്തരവാദികളായിരുന്ന മുന് സംവിധാനം കൂടുതല് ഫലപ്രദമാണെന്നും സ്റ്റേഷനുകളുടെ മികച്ച പ്രവര്ത്തനം ഉറപ്പാക്കാന് സഹായിച്ചുവെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.