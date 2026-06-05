അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സ്കൂള് മതില് ഇടിഞ്ഞുവീണു; സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്ക്
- നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: മെമ്മറി കാര്ഡ് ചോര്ന്ന സംഭവത്തില് പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയില്
- ജനങ്ങള്ക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടാകരുത്; മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് ഗാര്ഡ് ഓഫ് ഓണര് നിരസിച്ചു
- 'മഴ തകർക്കും ':നാളെ മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ആറിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്
- കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമാണം: റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ജൂൺ 6-നകം പൂർത്തിയാക്കും; ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അഴിക്കാന് വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ
വനപ്രദേശങ്ങളിലെ താമസക്കാര്ക്ക് ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്താന് ഒരുങ്ങി കേരളം
തിരുവനന്തപുരം: വനമേഖലയില് താമസിക്കുന്നവരുടെ ജീവനും സുരക്ഷയ്ക്കും വനംവകുപ്പ് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും മലയോര മേഖലകളില് തദ്ദേശ പഞ്ചായത്തുകളുമായി സഹകരിച്ച് ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമെന്നും കേരള വനം മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണ് പറഞ്ഞു. നഷ്ടപരിഹാരം നല്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം വകുപ്പിനായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പൊതുമേഖലാ ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനികളുമായി ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കര്ഷകരെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാക്കിയും വനം ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഉറപ്പാക്കിയും വനം വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ 100 ദിന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സംരംഭങ്ങള്. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തില് നിലവില് 2,000 കിലോമീറ്ററില് നിന്ന് 2,500 കിലോമീറ്ററായും പിന്നീട് 3,000 കിലോമീറ്ററായും സോളാര് വേലി വ്യാപിപ്പിക്കാന് വകുപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നു. മനുഷ്യ-മൃഗ സംഘര്ഷങ്ങള് പ്രത്യേകിച്ച് വനപ്രദേശങ്ങളില് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
'മഴ തകർക്കും ':നാളെ മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ആറിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്
രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഇ 85 ഇന്ധനം, 5000ത്തോളം സ്പെഷ്യൽ പമ്പുകൾ, പെട്രോളിനേക്കാൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്
സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതി
ഇസ്രായേല് ലെബനന് ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്ച്ച ഇറാന് നിര്ത്തിവച്ചു
2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത് എഡിജിപി, പേരെടുത്ത് പറയാതെ എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്
7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.