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കോര്പ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെയും ധനകാര്യ ജീവനക്കാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'ബോസ് സ്കാം': കേരള പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം: കമ്പനികളിലെയും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ധനകാര്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 'ബോസ് സ്കാം' (Boss Scam) അഥവാ 'സിഇഒ ആള്മാറാട്ട തട്ടിപ്പ്' (CEO Imperosnation Fraud) എന്ന അത്യാധുനിക സൈബര് തട്ടിപ്പിനെതിരെ കേരള പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് റിസര്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആര്ബിഐ) യുടെയോ ഔദ്യോഗിക ഓഡിറ്റ് ടീമുകളുടെയോ പേരില് വ്യാജ അടിയന്തര സന്ദേശങ്ങള് അയച്ചുകൊണ്ടാണ് സൈബര് കുറ്റവാളികള് തട്ടിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദേശങ്ങളില് പലപ്പോഴും മാല്വെയര് ഉള്ച്ചേര്ത്ത ZIP ഫയലുകള് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഒരിക്കല് തുറന്നുകഴിഞ്ഞാല് ഈ ഫയലുകള് തട്ടിപ്പുകാര്ക്ക് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും ആന്തരിക സംവിധാനങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം നേടാന് സഹായിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇവര് മുതിര്ന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുടെ വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകള് സൃഷ്ടിക്കുകയോ നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകള് അപഹരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ഉപയോഗിച്ച് സിഇഒമാരോ മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ആയി വ്യാജ സന്ദേശങ്ങള് അയയ്ക്കുന്നതിന് അവര് സജീവമായ വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെബ് സെഷനുകള് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു.
വ്യാജ സന്ദേശങ്ങള് സാധാരണയായി ധനകാര്യ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഉടനടി ഫണ്ട് ട്രാന്സ്ഫറുകള് നടത്താന് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. പേയ്മെന്റുകള് അടിയന്തിരമോ രഹസ്യമോ ??ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. അഭ്യര്ത്ഥന പരിശോധിക്കാതെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാര് കമ്പനിയുടെ ഗണ്യമായ തുകകള് നേരിട്ട് തട്ടിപ്പുകാര്ക്ക് കൈമാറാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില് ഫണ്ട് ട്രാന്സ്ഫര് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മേലധികാരികളെ ഫോണില് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. രഹസ്യമായതോ സംശയാസ്പദമായതോ ആയ ഉറവിടങ്ങളില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ZIP, EXE അല്ലെങ്കില് DLL ഫയലുകള് ഒരിക്കലും തുറക്കരുതെന്ന് പോലീസ് ജീവനക്കാരോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവയില് സെന്സിറ്റീവ് വിവരങ്ങള് മോഷ്ടിക്കുന്നതിനോ കമ്പ്യൂട്ടര് സിസ്റ്റങ്ങളെ അപഹരിക്കുന്നതിനോ രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാല്വെയര് അടങ്ങിയിരിക്കാം.
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പിഎംഎവൈ: കെ.എം.ഷാജിയെ അഭിനന്ദിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മേയർ
പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയിൽ ബിജെപി നിലപാടിനു അനുകൂലമായി പൊതുജനത്തോടു തുറന്നുസമ്മതിച്ച തദ്ദേശവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എം.ഷാജിയെ അഭിനന്ദിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി.വി.രാജേഷ്. പിഎംഎവൈ പദ്ധതിയിൽ വീടുകൾക്കു മുന്നിൽ 'പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന'യുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷാജിയുടെ നിലപാടിനാണ് ബിജെപി കൗൺസിലിന്റെ കൈയടി.