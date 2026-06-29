  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Protest against VD Satheesan Vallam Kali Kuttanad
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Monday, 29 June 2026 (17:07 IST)

'നോക്കിയിരുന്നോ ഇപ്പൊ തരാം'; പൂക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ട്രോളി കുട്ടനാട്ടുകാർ

സബ്മിഷനിലൂടെയാണ് നിയമസഭയിൽ റെജി ചെറിയാൻ എംഎൽഎ പ്രാദേശിക അവധി ആവശ്യപ്പെട്ടത്

VD Satheesan Troll
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (17:07 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (17:11 IST)
google-news
VD Satheesan Troll

ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനെ ട്രോളി നാട്ടുകാർ. വള്ളംകളി ദിവസം കുട്ടനാട്ടിൽ പ്രാദേശിക അവധി നൽകാത്തതിലാണ് പ്രതിഷേധം. നിയമസഭയിൽ കുട്ടനാട് എംഎൽഎ റെജി ചെറിയാൻ മൂലംവള്ളംകളി ദിവസം അവധി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 
 
'സാർ, കുട്ടനാടിനു അവധി
നോക്കിയിരുന്നോ ഇപ്പൊ തരാം' എന്നെഴുതിയ ബാനറുമായി നാട്ടുകാർ വള്ളത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൂക്കി ചിരിയുടെ ചിത്രം സഹിതമാണ് ബാനർ. വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. 

സബ്മിഷനിലൂടെയാണ് നിയമസഭയിൽ റെജി ചെറിയാൻ എംഎൽഎ പ്രാദേശിക അവധി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇക്കാര്യം ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ പിന്നീട് കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ 'ഒരു കാരണവശാലും അവധി കൊടുക്കില്ല' എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി കുട്ടനാടിനെ അപമാനിച്ചെന്നാണ് ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായ ആക്ഷേപം. 
 
 
 
About Writer
WEBDUNIA

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!നേരത്തെ അറിയിച്ച വൈകീട്ട് 6 മുതല്‍ 12 വരെ മാത്രമല്ല അതിന് മുന്‍പും പിന്‍പുമെല്ലാം പല തവണ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നുണ്ട്.

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുംപ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ മെറിറ്റ് ക്വാട്ടയിലെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ അലോട്ട്മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് ജൂണ്‍ 29 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പ്രവേശനം ജൂലൈ 3 ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ നടക്കും.

അറബിക്കടലിൽ ചക്രവാതചുഴി, വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമഴ, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

അറബിക്കടലിൽ ചക്രവാതചുഴി, വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമഴ, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 ദിവസം അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ചക്രവാതച്ചുഴിയും ന്യൂനമർദപാത്തിയും മൂലം കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്.

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽ

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽജൂലൈ മൂന്നിനകം പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഖത്തറിലെ അമീര്‍ തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍ താനിയില്‍ നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ഫോണ്‍ കോള്‍ ലഭിച്ചു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

കോര്‍പ്പറേറ്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകളെയും ധനകാര്യ ജീവനക്കാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'ബോസ് സ്‌കാം': കേരള പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

കോര്‍പ്പറേറ്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകളെയും ധനകാര്യ ജീവനക്കാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'ബോസ് സ്‌കാം': കേരള പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്ഔദ്യോഗിക ഓഡിറ്റ് ടീമുകളുടെയോ പേരില്‍ വ്യാജ അടിയന്തര സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചുകൊണ്ടാണ് സൈബര്‍ കുറ്റവാളികള്‍ തട്ടിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദേശങ്ങളില്‍ പലപ്പോഴും മാല്‍വെയര്‍ ഉള്‍ച്ചേര്‍ത്ത ZIP ഫയലുകള്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

'നോക്കിയിരുന്നോ ഇപ്പൊ തരാം'; പൂക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ട്രോളി കുട്ടനാട്ടുകാർ

'നോക്കിയിരുന്നോ ഇപ്പൊ തരാം'; പൂക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ട്രോളി കുട്ടനാട്ടുകാർചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനെ ട്രോളി നാട്ടുകാർ. വള്ളംകളി ദിവസം കുട്ടനാട്ടിൽ പ്രാദേശിക അവധി നൽകാത്തതിലാണ് പ്രതിഷേധം. നിയമസഭയിൽ കുട്ടനാട് എംഎൽഎ റെജി ചെറിയാൻ മൂലംവള്ളംകളി ദിവസം അവധി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

പിഎംഎവൈ: കെ.എം.ഷാജിയെ അഭിനന്ദിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മേയർ

പിഎംഎവൈ: കെ.എം.ഷാജിയെ അഭിനന്ദിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മേയർപ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയിൽ ബിജെപി നിലപാടിനു അനുകൂലമായി പൊതുജനത്തോടു തുറന്നുസമ്മതിച്ച തദ്ദേശവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എം.ഷാജിയെ അഭിനന്ദിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി.വി.രാജേഷ്. പിഎംഎവൈ പദ്ധതിയിൽ വീടുകൾക്കു മുന്നിൽ 'പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന'യുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷാജിയുടെ നിലപാടിനാണ് ബിജെപി കൗൺസിലിന്റെ കൈയടി.

ചതി, പിരിവ്, മോഷണം: ഇതാണ് ബിജെപിയുടെ പുതിയ നയം, അയോദ്ധ്യ വിഷയത്തിൽ കടന്നാക്രമിച്ച് അഖിലേഷ് യാദവ്, മറുപടി നൽകി യോഗി ആദിത്യനാഥ്

ചതി, പിരിവ്, മോഷണം: ഇതാണ് ബിജെപിയുടെ പുതിയ നയം, അയോദ്ധ്യ വിഷയത്തിൽ കടന്നാക്രമിച്ച് അഖിലേഷ് യാദവ്, മറുപടി നൽകി യോഗി ആദിത്യനാഥ്ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭക്തര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച സംഭാവനകളില്‍ കോടികളുടെ തിരിമറി നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തില്‍ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടി അഖിലേഷ് യാദവ്.