'നോക്കിയിരുന്നോ ഇപ്പൊ തരാം'; പൂക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ട്രോളി കുട്ടനാട്ടുകാർ

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'നോക്കിയിരുന്നോ ഇപ്പൊ തരാം'; പൂക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ട്രോളി കുട്ടനാട്ടുകാർ
സബ്മിഷനിലൂടെയാണ് നിയമസഭയിൽ റെജി ചെറിയാൻ എംഎൽഎ പ്രാദേശിക അവധി ആവശ്യപ്പെട്ടത്
VD Satheesan Troll
ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനെ ട്രോളി നാട്ടുകാർ. വള്ളംകളി ദിവസം കുട്ടനാട്ടിൽ പ്രാദേശിക അവധി നൽകാത്തതിലാണ് പ്രതിഷേധം. നിയമസഭയിൽ കുട്ടനാട് എംഎൽഎ റെജി ചെറിയാൻ മൂലംവള്ളംകളി ദിവസം അവധി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
'സാർ, കുട്ടനാടിനു അവധി
നോക്കിയിരുന്നോ ഇപ്പൊ തരാം' എന്നെഴുതിയ ബാനറുമായി നാട്ടുകാർ വള്ളത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൂക്കി ചിരിയുടെ ചിത്രം സഹിതമാണ് ബാനർ. വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.
സബ്മിഷനിലൂടെയാണ് നിയമസഭയിൽ റെജി ചെറിയാൻ എംഎൽഎ പ്രാദേശിക അവധി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇക്കാര്യം ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ പിന്നീട് കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ 'ഒരു കാരണവശാലും അവധി കൊടുക്കില്ല' എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി കുട്ടനാടിനെ അപമാനിച്ചെന്നാണ് ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായ ആക്ഷേപം.
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പിഎംഎവൈ: കെ.എം.ഷാജിയെ അഭിനന്ദിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മേയർ
പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയിൽ ബിജെപി നിലപാടിനു അനുകൂലമായി പൊതുജനത്തോടു തുറന്നുസമ്മതിച്ച തദ്ദേശവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എം.ഷാജിയെ അഭിനന്ദിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി.വി.രാജേഷ്. പിഎംഎവൈ പദ്ധതിയിൽ വീടുകൾക്കു മുന്നിൽ 'പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന'യുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷാജിയുടെ നിലപാടിനാണ് ബിജെപി കൗൺസിലിന്റെ കൈയടി.