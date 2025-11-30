അഭിറാം മനോഹർ|
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പരക്കെ മഴ സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജില്ലയിലും മുന്നറിയിപ്പില്ലെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും. അതേസമയം ഡിറ്റ്വാ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി കേരളത്തിലെ മിക്ക ജില്ലകളിലും ദിവസം മുഴുവന് തണുത്ത അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി തുടരുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില് നിന്നുള്ള അറിയിപ്പില് പറയുന്നു.
ഡിറ്റ്വാ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മേഘങ്ങള് 2 ദിവസമായി കേരളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന് മുകളില് നില്ക്കുന്നതാണ് പകല് സമയത്ത് പോലും തണുത്ത കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടാന് കാരണം. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില് പകല് സമയങ്ങളില് പോലും മൂടിക്കെട്ടിയ കാലാവസ്ഥയും തണുപ്പുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് ഉച്ചവരെ ഇത് തുടരുമെന്നും അതിന് ശേഷം മേഘങ്ങള് നീങ്ങി തുടങ്ങുമെന്നുമാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത്.