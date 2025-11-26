രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 26 നവംബര് 2025 (15:51 IST)
Kerala Weather: തെക്കു പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും തെക്കു കിഴക്കന് ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഭൂമധ്യരേഖക്കു സമീപമുള്ള ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിനും മുകളിലായി ശക്തി കൂടിയ ന്യുനമര്ദ്ദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് വടക്ക് - വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ചു തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദമായി (Depression)
ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യത. തുടര്ന്നുള്ള 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഇത് കൂടുതല് ശക്തി പ്രാപിച്ച് വടക്ക് - വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ചു തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് വഴി വടക്കന് തമിഴ്നാട് - പുതുച്ചേരി തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാന് സാധ്യത.
മലേഷ്യക്കും മലാക്ക കടലിടുക്കിനും മുകളില് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന തീവ്ര ന്യുനമര്ദ്ദം സെന്യാര് (Senyar) ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു ഇന്തോനേഷ്യയില് കരയില് പ്രവേശിച്ചു. വടക്കുകിഴക്കന് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തീരപ്രദേശത്തിനു മുകളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പടിഞ്ഞാറ് - തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ചു 27-ാം തിയതി രാവിലെ വരെ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ശക്തി നിലനിര്ത്തി തുടര്ന്നുള്ള 24 മണിക്കൂറില് ക്രമേണ ശക്തി കുറഞ്ഞു കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കാന് സാധ്യത.
കേരളത്തില് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളതിനാല് യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്.