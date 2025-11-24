Thiruvananthapuram|
രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 24 നവംബര് 2025 (07:14 IST)
Kerala Weather: മലാക്ക കടലിടുക്കിനും തെക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിനും മുകളിലായുള്ള ന്യൂനമര്ദ്ദം പടിഞ്ഞാറ് - വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് തെക്കു കിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില് തീവ്ര ന്യുനമര്ദ്ദമായി (Depression) ശക്തിപ്പെടാന് സാധ്യത. തുടര്ന്നുള്ള 48 മണിക്കൂറിനിടെ, പടിഞ്ഞാറ് - വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് തെക്കു പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കാനും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.
തെക്ക് കിഴക്കന് അറബിക്കടലിന് മുകളില് ചക്രവാതചുഴി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കേരളത്തില് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. നവംബര് 26 വരെയുള്ള തിയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ള യെല്ലോ അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.