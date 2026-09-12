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  4. Danced better than Mohanlal and Vijay
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 12 September 2026 (20:36 IST)

മോഹന്‍ലാലിനേക്കാളും വിജയിനേക്കാളും നന്നായി നൃത്തം ചെയ്തു: വൈറലായ എഐ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Kanthapuram section, Women, Patriarchy, Islam, kerala News, women rights
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (20:39 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.ഇ.ബി. ജീവനക്കാര്‍ക്കൊപ്പം താന്‍ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായി കാണിക്കുന്ന എ.ഐ. (AI) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ച ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് അമ്പരന്നുപോയെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍. എന്നാല്‍ നടന്‍ മോഹന്‍ലാലിനേക്കാളും തന്റെ സുഹൃത്തും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം.കെ. സ്റ്റാലിനേക്കാളും മികച്ച രീതിയില്‍ നൃത്തം ചെയ്യാന്‍ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ തന്നെക്കൊണ്ട് സാധ്യമാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം തമാശരൂപേണ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
 
കേരള ജുഡീഷ്യല്‍ അക്കാദമിയും നാഷണല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ലീഗല്‍ സ്റ്റഡീസും (NUALS) സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ സെമിനാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചലച്ചിത്ര-സംഗീത മേഖലകളിലെ പകര്‍പ്പവകാശ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ഈ സെമിനാര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു. വൈറലായ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കവേ സാങ്കേതികവിദ്യ അതിവേഗം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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