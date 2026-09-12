കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകൾ ആഗോളതലത്തിലേക്ക്; മലേഷ്യൻ ലിങ്കൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി കൈകോർത്ത് മലയാളി സ്റ്റാർട്ടപ്പ്
Lincon University
കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പഠനാവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പ്രമുഖ മലയാളി എഡ്ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ 'റിസോർസിയോ' (RESORCIO), മലേഷ്യയിലെ ലിങ്കൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി (QS റാങ്കിംഗ്: 638) ധാരണാപത്രത്തിൽ (MoU) ഒപ്പുവെച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 7-ന് മലേഷ്യയിലെ പെറ്റാലിംഗ് ജയ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലിങ്കൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിഡന്റും വൈസ് ചാൻസലറുമായ പ്രൊഫ. ഡോ. അമിയ ഭൗമിക്, റിസോർഷ്യോ കോ-ഫൗണ്ടറും സി.ഒ.ഒ-യുമായ റോബിൻസ് ജെ. ആലപ്പാട്ട് എന്നിവർ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ലിങ്കൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രതിനിധികളായ പ്രൊഫ. ഡാറ്റിൻ ഡോ. ഹാഫിസ ചെ ഹസ്സൻ, ഡോ. മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, ഡോ. വിവേകാനന്ദം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
?ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും ആഗോള എക്സ്പോഷറും ലഭ്യമാകും. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് (UN SDGs) അനുസൃതമായ പദ്ധതികൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, സിമ്പോസിയങ്ങൾ, ഷോർട്ട് കോഴ്സുകൾ, അക്കാദമിക് ആസൂത്രണ-ഗവേഷണ വിവര കൈമാറ്റം എന്നിവയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കും. കൂടാതെ അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനം, പിഎച്ച്.ഡി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, സ്റ്റുഡന്റ് ട്വിന്നിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, വിദേശ പഠന സന്ദർശനങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ''വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഒരുപോലെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ കൂട്ടുകെട്ട്, കേരളത്തിലെ കുട്ടികളെ നാളത്തെ ആഗോള പൗരന്മാരായി വളർത്താൻ സഹായിക്കും,'' എന്ന് റോബിൻസ് ജെ. ആലപ്പാട്ട് പറഞ്ഞു.