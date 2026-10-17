തമിഴ്നാടിന് മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തില് ഒക്ടോബര് 20 വരെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
ലക്ഷദ്വീപിന്റെ വടക്കന് ഭാഗങ്ങള്ക്കും സമീപ പ്രദേശങ്ങള്ക്കും മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി തുടരുന്നു. കൂടാതെ തമിഴ്നാടിനും തെക്കന് തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങള്ക്കും മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി തുടരുന്നു. കേരളത്തില് 2026 ഒക്ടോബര് 16 മുതല് 20 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില് നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
ഒക്ടോബര് 17, 18, 19, 20 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഒക്ടോബര് 17, 18, 19, 20 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 3040 കി.മീ. വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത. ഇന്ന് കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.