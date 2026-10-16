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  4. Institute of Advanced Virology Develops Machine Learning Early Warning System for Dengue in Kerala
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (18:49 IST)

ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപനം മുൻകൂട്ടി അറിയാം: മെഷീൻ ലേണിങ് അധിഷ്ഠിത മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനവുമായി തിരുവനന്തപുരം ഐ.എ.വി

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (16:36 IST)
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സംസ്ഥാനത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നതിന് മുന്‍പായി ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രോഗസാധ്യത പ്രവചിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന നൂതന മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാന്‍സ്ഡ് വൈറോളജി (IAV). മെഷീന്‍ ലേണിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ 'ഡെങ്കി ഏര്‍ലി വാണിങ് സിസ്റ്റം'വഴി പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് സാധിക്കും. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ രോഗനിരീക്ഷണ ഡാറ്റയും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഈ സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.
 
ഐ.എ.വിയിലെ വൈറസ് ജീനോമിക്സ്, ബയോഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്സ് ആന്‍ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഡോ. അഭിനന്ദ് സി. എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഈ ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനത്തിന് പിന്നില്‍. മഴയുടെ അളവ്, അന്തരീക്ഷ താപനില, ആര്‍ദ്രത (Humidity), അതത് ആഴ്ചകളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകളുടെ എണ്ണം എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്താണ് പ്രവചനം നടത്തുന്നത്. രോഗവ്യാപന സാധ്യതയെ 'കുറഞ്ഞത്', 'മിതമായത്', ' വളരെ ഉയര്‍ന്നത്' എന്നിങ്ങനെ നാലായി തിരിച്ച് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കും. 2020 മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ 2026 ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള ആറുവര്‍ഷത്തെ പ്രതിദിന വിവരങ്ങള്‍ അപഗ്രഥിച്ചാണ് മെഷീന്‍ ലേണിങ് മോഡല്‍ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തത്.
 
ഈഡിസ് കൊതുകുകളുടെ പ്രജനനത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കാന്‍ കഴിയും. ഇതോടെ ഈ സംവിധാനം വഴി രോഗസാധ്യത കൂടിയ ജില്ലകളിലേക്ക് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെയും മരുന്നുകളും മുന്‍ഗണനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നല്‍കാന്‍ സാധിക്കും. കൊതുകുനിവാരണവും ജനകീയ ബോധവല്‍ക്കരണവും രോഗം പടരുന്നതിന് മുന്‍പേ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതിന് പുറമെ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മുന്‍കൂട്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്താനും സാധിക്കും.
 
2026 മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ ജൂലൈ വരെയുള്ള ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയില്‍, സിസ്റ്റം പ്രവചിച്ച പ്രവണതകളും യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കേസുകളും തമ്മില്‍ കൃത്യമായ സാമ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 
നിലവിലുള്ള രോഗനിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് പകരമായല്ല, മറിച്ച് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ശാസ്ത്രീയ പിന്തുണ നല്‍കുന്ന ഒരു സഹായിയായിട്ടാണ് ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് https://dews.iav.res.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കാവുന്നതാണ്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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