അബുദാബിയില് ലഹരിക്കേസ് പ്രതി അറസ്റ്റില്; കേരള എക്സൈസ് വകുപ്പിന് ചരിത്രനേട്ടം
തിരുവനന്തപുരം: ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിയെ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതിന് മൂന്ന് വര്ഷത്തിന് ശേഷം അബുദാബിയില് വെച്ച് എക്സൈസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പിടികൂടി. തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിപ്ര വലിയവേലി സ്വദേശിയായ ഷോണ് സുനില് ബെര്ട്ട് (24) ആണ് പിടിയിലായത്. അബുദാബിയിലെ അധികൃതരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി കേരള എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.
2023 ജൂലൈ 9-ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടെ ആറ്റിങ്ങലിനടുത്തുള്ള പുളിമാത്ത് 'നെറ്റ് ജംഗ്ഷനില്' വെച്ച് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് ലഹരിമരുന്നുകള് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഒരു വാഹനത്തില് കടത്തുകയായിരുന്ന 155.480 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവും 70.71 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ (MDMA)-യും എക്സൈസ് സംഘം കണ്ടെടുത്തു. ഈ കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയാണ് ഷോണ് സുനില്. മറ്റ് നാല് പ്രതികളെ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നുതന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കാര്ലൂയിസ് ആനന്ദന് (34), ജോഷ്വ സൈമണ് (24), അനു ആന്റണി (34), ജെ. ഷിബു (20) എന്നിവരാണ് ഇവര്. കൊച്ചുവേലി മാധവപുരം കോളനിയിലെ വാടകവീട്ടില് താമസിച്ചിരുന്ന അഞ്ചാം പ്രതി ദീപക് ജോണ്സണ് (34), മുട്ടത്തറ വള്ളക്കടവ് 'ലവ് നെസ്റ്റ്' എന്ന വീട്ടില് താമസിക്കുന്ന ആറാം പ്രതി ടിറ്റു ടി.എസ്. (37) എന്നിവരെ പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഏഴാം പ്രതി അജിന് അച്ചന്കുഞ്ഞ് (22)-നെയും തുടര്ന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം എക്സൈസ് ആന്റി-നാര്ക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല് സ്ക്വാഡിലെ അന്നത്തെ സര്ക്കിള് ഇന്സ്പെക്ടര് ബി.എല്. ഷിബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ലഹരിമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്.